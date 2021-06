Las 20 tapas que tienes que probar en Cádiz

Cádiz es claro ejemplo de una rica gastronomía. Los matices de la provincia también se dejan ver en una productos que deleitan a los visitantes más exquisitos. Pescados, carnes, quesos, mariscos... todo tiene su hueco sobre los manteles de las cocinas gaditanas, y todo aderezado con unos exquisitos vinos de la tierra.

Este 17 de junio, día en que se celebra el Día Mundial de la Tapa, hacemos una recopilación con los pequeños bocados que no puedes dejar de probar en su visita a la provincia de Cádiz. Esta reducida pero sabrosa opción es una pieza fundamental de lo que Cádiz puede ofrecer al visitante, y no hay bar donde no se pueda disfrutar de una pincelada de los platos, productos y sabores típicos de la tierra.

Chicharrones de Chiclana

Pocos productos tan gaditanos como los chicharrones, ya sean en su versión fileteada –los conocidos como especiales- o en su versión chiclanera, como crujientes y sabrosos taquitos de carne especiada frita. Solo con su olor ya sirven de reclamo para las carnicerías que los sirven y no pueden faltar en ninguna plaza de abastos. En Cádiz pueden degustarse diferentes versiones de este manjar gaditano, pero les recomendamos la tapa de Los Camino, en la calle Rosario de Cádiz.

Tortillitas de camarones

Son la joya de la corona de la gastronomía gaditana. Las tortillitas de camarones son el plato típico más famoso de nuestra cocina, trascendiendo más allá de las fronteras de la provincia. Su elaboración es sencilla, pero no todos tienen la clave para dar con la mejor versión de este dorado manjar. Elaboradas a partir de harina de trigo, harina de garbanzos, camarones –si pueden ser vivos, mejor- cebolla, perejil y sal y fritas en abundante aceite hirviendo, pueden adquirirse normalmente por unidad. En la barra de El Faro o el bar León de San Fernando, por ejemplo. Ningún visitante puede irse sin probarlas.

Papas aliñás

Pueden servirse con melva o con huevo duro, pero las tradicionales papas aliñas de Cádiz no llevan más que patata, cebolla o cebolleta, perejil, vinagre, aceite y sal. Ingredientes simples pero sabrosos en un plato que no puede faltar en ningún bar gaditano. Las de la Bodeguita de Plocia, en la calle del mismo nombre en el centro de Cádiz, son un buen ejemplo de lo que deben ser unas buenas papas aliñás. Fundamental ayudarse de buenos sopones de pan para disfrutarlas en todo su esplendor.

Pescaíto frito

Son cientos, miles, los turistas que llegan a Cádiz y lo primero que hacen es preguntar por algún lugar para comer el famoso pescaíto frito de esta tierra. El cazón en adobo, los chocos o las puntillitas no pueden faltar en la hoja de ruta del buen visitante. En la capital no son pocos los freidores especializados en este tipo de alimentos, que también puede encontrarse en bares como la Punta del Sur conservando su tradicional presentación en cartucho de papel de estraza. Más típico no lo hay.

Ensaladilla

Los bares y restaurantes gaditanos han hecho suya una receta que ya de rusa tiene poco. La base de patata, guisantes, zanahorias y mayonesa que no falte, a partir de ahí se permite dejar volar la imaginación. Su variante con pulpo también es una de las tapas que más adeptos ha ganado en los últimos años. Pepe Monforte nos recomienda estas seis ensaladillas que hay que probar sí o sí en Cádiz.

Ortiguillas

Darle un bocado a una ortiguilla es saborear el mar. Este producto, una anémona que puede parecer un alga, se ha convertido en pocos años en tapa casi imprescindible en los bares de la provincia. Fritas, con textura crujiente por fuera y tierna por dentro, es la principal forma en la que nos la podemos encontrar elaborada. Pero un arroz o un revuelto hecho con ortiguillas tampoco se puede rechazar. Se pueden degustar en muchos lugares como Casa Tino o La Marea, en Cádiz; El Campero en Barbate...

Garbanzos con langostinos

Es uno de los guisos marineros con más éxito en Cádiz, junto con las papas con chocos o el cazón en amarillo. Lo suelen hacer en el Bar Garum o en la Peña Juanito Villar, en Cádiz. El restaurante La Blanca Paloma, en Jerez, fue uno de los pioneros en elaborar este plato.

Papas con chocos

Como para la tapa anterior, busca un buen trozo de pan para degustar otro de los guisos tradicionales de Cádiz, aunque se puede encontrar también en otros lugares de Andalucía. El choco es la sepia y se puede también elaborar con calamares, con sus papas chascadas.

Caballa con piriñaca

Aunque no sea propiamente una tapa, no se puede visitar la ciudad de Cádiz sin probar las caballas, a la plancha y con piriñaca, un picadillo con tomate, pimiento y cebolla. La caballa es un pescado azul y esta receta es imprescindible en verano para los gaditanos. Se puede saborear en las numerosas terrazas del barrio de la Viña.

Urta a la roteña

Si está por la provincia a principios de agosto, se puede pasar por la Feria de la Urta, en Rota. Allí seguro que podrá degustar los mejores platos de esta receta emblemática de la localidad. La urta es un pescado de roca, que aquí se mezcla con tomate, pimiento, cebolla, ajo, patata,…

Dobladillo de caballa

Es algo sencillo pero que puede resultar exquisito. Una buena rebanada de pan del día, filete de caballa, una rodaja de un tomate maduro, mayonesa y otra rebanada de pan para cerrar. Es casi obligado pedirlo si va al bar de la Punta San Felipe en Cádiz.

Menudo

Si visita Cádiz durante el invierno, nada mejor para combatir el frío que una tapita de menudo bien calentito. Para los de la meseta, se trata de un guiso parecido a sus callos, que también aprovecha los menudos en una mezcla que incluye principalmente garbanzos, chorizo, tocino de jamón y muchas especias para darle ese toque sabroso y picante. En el bar Terraza de Cádiz pueden disfrutar de un buen plato de menudo con vistas a la Catedral.

Carne al toro

La carne guisada al toro es una receta cada vez más difundida en la provincia de Cádiz, que además de productos del mar cuenta con carnes de calidad. Suele utilizarse carne de novillo o ternera para la elaboración de un plato que admite gran cantidad de matices en cuanto a su sabor y que puede llegar a ser generoso en cuanto al picante. Raro encontrar un bar en Cádiz que no la sirva. En Cosas de Comé recogen una de las recetas míticas de este plato, el guiso que elaboraba la Peña de Cazadores de Cádiz.

Caracoles

La temporada de caracoles se inicia con la primavera y termina con la festividad de San Juan, el 23 de junio. Son muchos los establecimientos de la provincia donde se pueden ‘chupetear’ caracoles y saborear su caldo elaborado con especias. En Bornos, desde hace unos años, se celebra incluso una feria gastronómica dedicada a los caracoles.

Quesos de la Sierra de Cádiz

Los quesos de la Sierra gaditana conforman ya una industria consolidada que sigue creciendo. Sus productos, de excelente calidad, ganan numerosos premios nacionales e internacionales, y en torno al queso hay encuentros y ferias que son ya citas imprescindibles en Villaluenga o en Villamartín. El queso payoyo es una de sus marcas más conocidas.

Venao en salsa

Sí, el pescado es el producto estrella de la provincia... pero una región tan amplia y con tantos matices también cuenta con una excelente carne de caza. La Sierra y la Janda destacan por sus carnes de venado o jabalí, siendo el venao en salsa uno de los platos más típicos e indispensables de esta región. La venta Durán, en San José del Valle, es uno de los lugares recomendados por Pepe Monforte para probar este exquisito guiso.

Lomo en manteca

El lomo en manteca es el producto estrella de Vejer de la Frontera y cuenta incluso con un día marcado en el calendario en su honor. Poco es un Día Internacional para reconocer a un producto con un sabor y aroma inconfundibles. Si les parece exagerado, pásense una mañana a desayunar un bocadillo de lomo en manteca de la Venta Pinto, en La Barca de Vejer, y nos cuentan...

Atún encebollao

El atún está de moda, no cabe duda. El oro rojo de almadraba se ha convertido en uno de los grandes reclamos de Cádiz para el visitante, ya sea a la plancha o en una de sus formas más modernas importadas de Asia como el tataki o el tartar. Pero antes de que la globalización llegara a nuestros platos el atún encebollao era ya uno de los platos más típicos de la gastronomía gaditana. En el restaurante El Campero, en Barbate, podéis encontrar una de las versiones más apetitosas de esta jugosa tapa.

Gambas al ajillo

El marisco también cuenta con un lugar privilegiado en la gastronomía gaditana. Sanlúcar y El Puerto son los lugares señalados como templos del marisco en la provincia. Las gambas al ajillo son la forma más gaditana de consumir este producto del mar, servidas en cazuela de barro y con su toque picante. No se pierdan las de la Barra del Faro, por ejemplo.

Huevas aliñadas

Cerramos nuestro repaso a las tapas imprescindibles de Cádiz -son todas las que están, pero no están todas las que son- con otro típico producto del mar: las huevas aliñadas. Se trata de un plato fresco, muy veraniego, en el que las huevas –normalmente de merluza- se aliñan con pimiento, tomate, cebolla, aceite, vinagre y sal. No faltan en ninguna terraza gaditana en verano, como la de Las Flores –en la plaza del mismo nombre- o en cualquier bar de La Viña.