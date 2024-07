Lucas, del dúo gaditano Andy y Lucas, reacciona al baile viral de 'Son de amores' en TikTok: "Es un descaro"

El dúo gaditano Andy y Lucas editó allá por 2003 su primer álbum 'Andy&Lucas'. Este primer trabajo discográfico, con el que se daban a conocer, incluyó la canción 'Son de amores', una letra melódica y romántica que les ayudó a labrar una carrera profesional que en perspectiva se ha visto plagada de éxitos. De este álbum vendieron más de 500.000 copias y consiguieron 8 discos de platino. Según la página web del grupo, el 16 de marzo de 2004 este trabajo se editó en México, Argentina, EEUU, Chile, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador, logrando un gran éxito en toda Latinoamérica, y 'Son de amores' alcanzó el número uno de la prestigiosa lista Hot Latin Tracks de la revista americana 'Billboard'.

Después de este primer éxito, vinieron muchos más, que plagaron una carrera musical de 20 años. Este primer éxito de 'Son de amores', al igual que ocurrió en España, parece que también quedó en el fondo de la memoria musical de muchos vecinos al otro lado del charco, lo que explicaría el por qué ahora, al cabo de más de 20 años, la canción se haya vuelto a popularizar a través de las redes sociales, dando la sensación de que por allí todo el mundo sabe de qué música de trata.

Todo comenzó con una mujer peruana llamada Lis Padilla creando una coreografía muy personal para este ‘hit’ de los gaditanos. Con un gusto más que dudoso, Padilla enseñaba desde lo que parecía ser la parte trasera de una vivienda, unos pasos que parecían le iban saliendo sobre la marcha.

El 'tutorial' terminó volviéndose viral en la red social de vídeos cortos TikTok y de ahí, empezó a pasar a otras plataforma como Instagram o Youtube. El baile inventado de Padilla comenzó a circular como la espuma, hasta el punto de que muchas personas, incluídas artistas, se afanaban en replicar los movimientos de Padilla en una suerte de reto de los que tanto suelen abundar por estos espacios.

"El baile es un descaro"

Lucas, compositor de la canción, ha dado su opinión sobre el baile de Padilla: "el baile es un descaro", asegura en gaditano en el cuenta en Instagram del grupo. Lucas va analizando cada una de los movimientos que se ha inventado la peruana.

"Empieza muy fuerte, yo lo tengo taladrado en la mente" dice Lucas (el comienzo del baile consiste en levantar las manos con un pequeño gritito al tiempo que se canta "son de amores"). Lo que ya parece que no le gusta tanto es la segunda frase, en la que junto a "amores que matan", Padilla se pasa una mano por el cuello para a continuación lanzar un "pumpumpum" al tiempo que coloca la mano con el índice extendido y mueve las caderas en un gesto de dudoso gusto. Lucas dice que ya no sabe si saludar así a la gente por la calle...por favor, no lo hagas.

Andy&Lucas se despiden de los escenarios

La noticia de que el dúo gaditano tenía planteado abandonar el mundo de la música sorprendió a muchos de sus seguidores. Los gaditanos lo comunicaron a mediados de noviembre en el programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero', explicando que la decisión se adoptaba debido a los problemas cardiovasculares de Lucas: "con la pastilla estoy bastante estable" pero el médico le pidió bajar el ritmo, reconocía.

A partir de ese momento, las muestras de cariño no se hicieron esperar al tiempo que anunciaban una última gira de despedida. Este mes de agosto, en concreto el día 10, Andy&Lucas tienen previsto actuar en Cádiz, su casa, en el muelle Reina Victoria dentro del ciclo 'Música del Mar'.