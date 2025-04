Ana Pastor alucina con el acento de Kylian Mbappé: "Parece de Cádiz"

LaSexta emite este domingo por la noche un nuevo programa de entrevistas de la periodista Ana Pastor. En 'El Objetivo' charlará con una mega estrella del fútbol actual y uno de los rostros más reconocibles del Real Madrid: Kylian Mbappé.

Como se suele hacer con cierta asiduidad en la televisión, Pastor ha visitado otro programa de la misma cadena, 'El Intermedio' para contarle a Wyoming algunas pinceladas de una entrevista que ha logrado en primicia la periodista de la cadena.

Una entrevista con mucha expectación

Ana Pastor explica que ha sido una entrevista trabajada, "me ha costado un año y media conseguirla y tengo que decir que ha cumplido todas las expectativas". Avanza que se ha encontrado ante "un chico listísimo, casi me atrevería a decir de las personas más listas que he entrevistado en los últimos años", una mega estrella "que no se comporta como tal" y "muy seguro y humilde" a la hora de dar sus opiniones.

La periodista también alaba del francés su falta de reticencia a hablar de cualquier tema, "se moja en todo" asegura e indica que aparte de fútbol, han hablado de salud mental e incluso recuerda cuando en plena Eurocopa, Mbappé salió a la palestra política para pedir a los más jóvenes que fueran a votar.

Pero sin duda, uno de los aspectos del delantero que más ha llamado la atención de Ana Pastor es su acento. "Habla un español de flipar, es francés pero parece de Cádiz" compara la periodista, una similitud que ha provocado las risas entre el público del plató.

Lo cierto es que en un pequeño avance de la entrevista se puede comprobar que Kylian Mbappé habla un español con mucha fluidez, mucha más de la que se podría esperar de un jugador que llegó a España en agosto de 2024. Sin duda, la habilidad del futbolista con el español ha sido una de los aspectos más destacados desde que ha comenzado a dar ruedas de prensa como delantero del Real Madrid.

De hecho, durante su presentación con el club merengue explicó que "empecé en el colegio. No fui el mejor en el colegio, pero con el español fui al 100%. Mi sueño era jugar en el Madrid y sabía que el idioma era importante. Sé que hablar español me ayudaría a adaptarme". También, durante su carrera ha coincidido con entrenadores que hablaban en castellano, lo que seguro que le habrá servido para seguir practicando.