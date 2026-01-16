Retrasos de varias horas en los trenes de Sevilla a Cádiz por una avería en la señalización

La mañana del viernes 16 de enero no ha comenzado bien para muchos usuarios de Renfe y es que los pasajeros que viajan diariamente entre Cádiz y Sevilla se han vuelto a ver afectados por una incidencia que está provocando retrasos desde primera hora de la maana. Se trata de una avería en la señalización, una incidencia que ha obligado incluso a interrumpir la circulación en parte del trayecto y que vuelve a poner el foco en los problemas recurrentes de esta línea ferroviaria.

Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a través de sus canales oficiales, la incidencia se localiza entre Dos Hermanas y Utrera, afectando de lleno a la línea de Media Distancia Sevilla-Osuna-Málaga, que circula en ancho convencional. Como consecuencia, la circulación entre Sevilla y Arahal permanece interrumpida desde primeras horas de la mañana.

Afectados los trenes Sevilla-Cádiz

Esta avería en la señalización no solo ha provocado la suspensión de servicios en el tramo afectado, sino que también está generando importantes retrasos en otros trayectos clave. Entre ellos, los trenes de Media Distancia Sevilla-Cádiz, una línea muy utilizada tanto por trabajadores como por estudiantes y viajeros habituales.

Además, Adif ha confirmado que la incidencia está teniendo repercusión en los trenes del núcleo de Cercanías de Sevilla, en concreto en la línea C1 (Lora del Río–Lebrija), donde se están registrando demoras a lo largo de la jornada.

Ante esta situación, Renfe ha activado un plan de transporte alternativo por carretera entre Sevilla y Arahal para garantizar la movilidad de los pasajeros afectados en la línea Sevilla-Osuna-Málaga, aunque los usuarios denuncian esperas prolongadas y falta de información clara en algunos momentos.

El Media Distancia Sevilla- Cádiz, una línea marcada por los retrasos

Este nuevo episodio se suma a una cadena de incidencias recientes que han vuelto a generar malestar entre los usuarios del ferrocarril en Andalucía. Sin ir más lejos, el pasado viernes 9 de enero, un tren de la línea Sevilla-Cádiz, con salida prevista a las 20:53 horas, acumuló un retraso de una hora y 22 minutos debido a una avería que obligó a sustituir el convoy.

Aunque en esta línea son relativamente habituales las demoras de 30 o 40 minutos, la magnitud del retraso provocó protestas entre los pasajeros, muchos de ellos usuarios frecuentes por motivos laborales o de fin de semana. A ello se sumó la falta de comunicación oficial por parte de Adif o Renfe en sus canales habituales, lo que incrementó la sensación de desinformación.

Mientras se trabaja para resolver la incidencia de este viernes, los viajeros que utilizan la línea Sevilla-Cádiz vuelven a enfrentarse a una jornada marcada por la incertidumbre, los retrasos y la falta de fiabilidad en un servicio clave para la movilidad en la provincia.