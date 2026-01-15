Aemet confirma las próximas horas con más lluvias en Cádiz: estos serán los municipios con más litros acumulados

Llega un nuevo frente a Cádiz, a lo largo de la joranda del jueves, el clima será cambiante y comenzará a llover en gran parte de la provincia gaditana. La Agencia Estatal de Meteorología ha alertado a los ciudadanos de este nuevo tren de borrascas aunque por el momento no hay activado ningún tipo de avisos por lluvias.

Tanto el 15 como el 16 de enero son dos días donde la lluvia estará presente en toda Andalucía,a sí lo ha afirmado al Aemet en sus redes sociales. La probabilidad en Cádiz capital de que llueva va creciendo conforme avanza la jornada del jueves con una probabilidad del 85% a partir de las 18:00. Conforme avance la madrugada hay un 100% de probabilidad de lluvia que se irá reduciendo a primeras horas del día con un 45%.

La tarde y la noche del viernes hay un 100% de probabilidad de lluvia según Aemet. Las temperaturas mínimas se elevan ligeramente un par de grados y vuelven a descender de cara al sábado 17 de enero. A lo largo del fin de semana se espera que haya algunas precipitaciones puntuales duarnte la tarde del sábado y la madrugada del domingo.

En la Bahía de Cádiz se espera que el clima sea bastante parecido al de la capital gaditana. En San Fernando la lluvia hará presencia a partir de la tarde del jueves, la madrugada y durante las primeras horas de la mañana. Habrá un breve descanso y a partir de las 18:00 horas las precipitaciones vendrá acompañada de tormenta.

En Puerto Real y El Puerto de Santa María la jornada del jueves se espera principalmente nublada con posibilidad de algunas precipitaciones leves. Conforme avance la madrugada, la lluvia estará presente con tormeta y a lo largo de la jornada del viernes

En Jerez de la Frontera comenzará a llover a partir de las 23:00 horas y se espera que la tormenta haga su aparición durante la madrugada. El viernes volverá a llovera partir de las 17:00 horas. En el Campo de Gibraltar se espera que la lluvia haga acto de presencia durante la madrugada, pero principalmente duarnte la tarde del sábado.

Estas son los municipios con más lluvia

Las tormentas que sucederán a lo largo del jueves y sobre todo, del viernes en horario de tarde dejen muchos litros por metro cuadrado en algunos puntos de la provincia de Cádiz.

Según las predicciones de Eltiempo.es, se esperan cantidades altas en algunos municipios de Cádiz durante la jornada del viernes:

Barbate: 11.4.8 litros/metro cuadrado

Cádiz: 15.0

Chipiona: 15.5

El Bosque: 14.5

Grazalema: 13.4

Jerez de la Frontera: 21.7

Jimena de la Frontera: 8.7

Medina Sidonia: 10.6

Olvera: 13.5

Rota, Base Naval: 14.6

San Fernando: 14.4

San José del Valle: 14.2

San Roque: 6.1

Tarifa: 13.0

Vejer de la Frontera: 11.5

Esto es lo que está previsto aunque con el viento, todo el panorama puede cambiar en cualquier momento. A pesar de no haber ningún tipo de aviso amarillo, se recomienda ser prudentes en las carreteras en las jornadas de lluvias.