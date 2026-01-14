El tren de borrascas sobre Cádiz traerá un nuevo frente: Aemet concreta la fecha cuando volverán las lluvias

Tras el paso de un frente atlántico el martes, que dejó lluvias muy fuertes en algunos puntos, en especial por la tarde, el tiempo en Cádiz afronta este miércoles 14 de enero un día de transición a la espera de la llegada de un nuevo frente que barrerá la provincia con más precipitaciones. El paso de estas tormentas consecutivas son la consecuencia que ese tren de borrascas del que alertaban varios modelos meteorológicos y que tendrá un nuevo capítulo en la provincia entre el jueves y el viernes de esta semana. La Agencia Estatal de Meteorología ya advierte de la llegada de este nuevo episodio de lluvias aunque por el momento no ha activado ningún aviso por este motivo.

Más lluvias llegan a Cádiz esta semana

Según los pronósticos meteorológicos de Aemet, entre el jueves y el viernes 15 y 16 de enero un nuevo frente volverá a a dejar lluvias en muchas zonas de Andalucía. En la provincia de Cádiz, esta previsión se concretará a partir del mediodía del jueves, momento en que las probabilidades de lluvias comenzarán a aumentar de manera drástica. El jueves se cerrará con una media de entre el 85-90% de probabilidad de precipitaciones pero en la madrugada con el viernes ya se situará en el 100% en toda la provincia. Para estos momentos, Aemet espera episodios tormentosos que podrían concentrarse en la zona norte de la provincia, la Costa Noroeste y afectando igualmente a la Bahía de Cádiz.

La situación meteorológica del viernes será complicada en toda la provincia, con las tormentas extendiéndose a todas las áreas durante el día. Aemet espera que los cielos irán estabilizándose ya con el sábado avanzado, y que las nubes irán retirándose de la misma forma en que llegaron, es decir, de norte a sur de la provincia. Esto implica que la zona del Campo de Gibraltar en todos los municipios más limítrofes con Málaga serán los últimos es ver un cielo algo más despejado el sábado.

Sin embargo, las lluvias pueden que queden algo más retenidas en la zona del Estrecho. Aemet espera incluso que se reactiven nuevamente en estas localidades el domingo 18 aunque no serían precipitaciones tan intensas y concentradas en ese área.

Lluvia acumulada este miércoles 13 de enero en Cádiz

El frente atlántico de este miércoles dejó episodios de tormentas puntuales abundantes en muchos puntos de la provincia, en especial en el tramo de la tarde. Las nubes descargaron con intensidad en localidades como El Puerto o Benalup, donde incluso llegaron a caer granizos.

Según los registros de Aemet, se recogieron estas cantidades en los municipios de Cádiz que cuentan con estaciones meteorológicas:

Barbate: 6.8 litros/metro cuadrado

Cádiz: 15.0

Chipiona: 15.4

El Bosque: 15.2

Jerez de la Frontera Aeropuerto: sin datos completos del día aunque se recogieron 12.2 litros desde las 18:00 horas

Jimena de la Frontera: 3.4

Medina Sidonia: 19.4

Olvera: 12.0

Rota, Base Naval: 21.6

San Fernando: 10.9

San José del Valle: 23.6

San Roque: 6.2

Tarifa: 0.0

Vejer de la Frontera: 27.0

El análisis de los datos de los pluviómetros confirma además el comportamiento de la tormenta sobre la provincia, descargando la mayor parte de las lluvias en los tramos de tarde.

La previsión del tiempo en Cádiz para la próxima semana

Aunque con un alto grado de incertidumbre, Aemet avanza igualmente la situación meteorológica de los primeros días de la próxima semana, lunes y martes 19 y 20 de enero respectivamente. Según sus modelos climáticos, el tren de borrascas podría desactivarse porque no se esperan lluvias en ninguna de las dos jornadas aunque los cielos permanecerán cubiertos la mayor parte del tiempo.