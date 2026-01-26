El Reglamento General de Circulación (RGC) lo confirma: es ilegal pintar un vado sin permiso municipal y estas son las posibles multas

Los vecinos que deciden trazar unas líneas en la puerta de su casa para reservarse aparcamiento o que instalan una placa de vado municipal pueden ser multados, según la normativa de Tráfico. El Reglamento General de Circulación aclara que el único responsable para colocar señales de tráfico en una vía pública es el titular de la misma. En este caso, se puede tratar del Ministerio de Transportes, de la Junta de Andalucía o un ayuntamiento.

De esta forma, un vecino con sospechas de un vado es ilegal podrá denunciarlo ante las autoridades pertinentes para su retirada. Por lo que las líneas pintadas de amarillo o azul en las puertas de alguna casa para ahuyentar a otros conductores a apartar en esa plaza no son legales. El usuario que así lo decida podrá aparcar en esa plaza sin exponerse a una sanción y advertir a las autoridades para obligar a la retirada del vado falso.

Los vados son concedidos por los Ayuntamientos. En caso de encontrar uno ilegal, el gobierno local podrá retirar la pintura en el acerado o la placa falsa colocada en la plaza para liberar ese aparcamiento.

Las posibles sanciones por un vado ilegal

En el artículo 140, se especifica que "salvo por causa justificada, nadie debe instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar la señalización de una vía sin permiso del titular de la misma o, en su caso, de la autoridad encargada de la regulación, ordenación y gestión del tráfico o de la responsable de las instalaciones". En este caso, el incumplimiento de este supuesto, al no especificarse como grave o muy grave en la Ley de Seguridad Vial, se consideraría leve. En principio, se tratarían de multas de hasta 100 euros.

No obstante, la infracción puede tratarse como grave si las autoridades pertinentes entienden como "obra" la instalación de un poste de vado o la pintada del acerado. En ese sentido se considera muy grave "realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como la retirada, ocultación, alteración o deterioro de la señalización permanente u ocasional". En este caso, la multa puede ser de entre 3.000 y 20.000 euros.

Cómo soliticar un vado a un Ayuntamiento y cuánto cuesta

La legalidad de un vado es fácilmente comprobable en segundos por parte de un conductor. En la puerta de un domicilio o en un poste debe figurar un letrero donde ponga "Vado municipal" con el número de licencia, el correspondiente escudo del Ayuntamiento de turno, el tipo de vado y si hay alguna limitación horaria.

Un vado debe renovarse con carácter anual. Dependiendo del ayuntamiento, las tasas serán mayores o menores. En el caso de Cádiz, se recoge bajo el nombre de Tasa por Entrada de Vehículos a través de las Aceras y su coste anual es de 54,20 euros. Este importe es el que contempla el Consistorio gaditano para vehículos particulares. Asimismo, en el escrito publicado por el Ayuntamiento gaditano se advierte que el impago lleva implícito el recargo por intereses de demora.

Las personas interesadas en hacerse con un vado deben presentar un escrito ante el Ayuntamiento explicándoles la razón por la que lo solicitan, la extensión de la plaza y otras indicaciones pertinentes.