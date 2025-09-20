Qué ver este sábado en Gades Romana: horario de desfile de legiones, recreaciones, rutas y otras actividades en Cádiz

Uno de las obras que adornan la ciudad para el Gades Romana.

Tras la inauguración oficial de este viernes, la programación de Gades Romana llena de actividades que recuerdan el pasado glorioso de la ciudad. Desde la mañana, se sucederán proyecciones, recreaciones históricas, cortejo y desfile de legiones,... A ello se unirán las exposiciones, conferencias y los monumentos que adornan la ciudad, que espera estrenar hoy el Faro romano en las Puertas de Tierra.

También se espera que abra sus puertas de nuevo al público el yacimiento de la Casa del Obispo, cerrado desde hace once años y que ha sido acondicionado para esta celebración con una exposición sobre el paso histórico de Gadir a Gades. La inauguración oficial con las autoridades será a las 12,30 horas.

Horarios y actividades del Gades Romana el sábado 20 de septiembre

De 11 a 18:00 horas. ¡Ave Cómic! Ilustrando Gades Cómic en Vivo integrada donde cada dibujante ilustrará dos páginas de cada escena. Habrá tres premios: 1º premio 1.000 €, 2º premio 500 €, 3º premio 250 €. Se editarán 1.000 ejemplares de un cómic con las 28 páginas seleccionadas. La portada será ilustrada por Fran Galán, autor invitado y dibujante en la actualidad de 'The Undead Iron Fist' para Marvel. Plaza de Mina (frente al Museo Provincial).

. Plaza de Mina. 11:00 horas. Proyección de audiovisual 'El imperio romano en Cádiz' . Familiar e infantil y posterior visita gratuita al Yacimiento arqueológico Gadir. Teatro del Títere La Tía Norica.

Todos los públicos. Hora: 11:30 h. (Duración: 19 minutos) Teatro del Títere La Tía Norica. 11:30 horas. Escenificación de recreación histórica: Arcana Mundi, la magia en el mundo grecorromano. Patio Castillo de Santa Catalina. Entrada gratuita hasta completar aforo (450). Las invitaciones se podrán recoger en el Ayuntamiento. También se dispondrá para el mismo día del evento de 50 invitaciones adicionales por orden de llegada.

(Duración: 107 minutos) Teatro del Títere La Tía Norica. Inauguración recreación histórica vida en el campamento romano: ' Castra y Cannaba' Horario: de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h. Baluarte de la Candelaria.

Desde el Palacio del Marqués de Recaño. Itinerario: Sacramento, Javier de Burgos, Palillero, Columela, Plaza de las Flores y Mercado Central de Abastos. (Duración: 20 minutos) 13:30 horas. Escenificación de recreación histórica: La medicina y su entorno natural en Gades. Tratamientos de la enfermedad desde los remedios tradicionales a las prácticas de la medicina técnica durante la Antigüedad Clásica. Patio Casa del Obispo (C. Miguel Lainez Capote) Entrada gratuita hasta completar aforo (80). Las invitaciones se podrán recoger en el Ayuntamiento. También se dispondrá para el mismo día del evento de 16 invitaciones adicionales por orden de llegada (Entrecatedrales).

Hora: 15:00 h. (Duración: 30 minutos) Interior del Mercado Central de Abastos. 17:30 horas. Conferencia 'El legado de Columela, 30 aniversario del homenaje que recibió en 1975'. Ponente: Manuel León Béjar, director del grupo de investigación ingeniería Química y tecnología de alimentos de la UCA. Teatro del Títere La Tía Norica.

Domus Balbi (Plaza San Antonio). Inscripciones en la oficina de Turismo. 18:30 horas. Desfile de legiones romanas 'Legio X Gemina y Legio V Alaudae' . Itinerario: Baluarte de la Candelaria, Alameda Hermanas Carvia Bernal, Paseo Carlos III, Plaza Rocio Jurado, Calle Beni de Cádiz, Plaza del Mentidero, Calle Veedor y Plaza San Antonio.

Itinerario: salida desde plaza San Antonio, calle Ancha, calle Novena, plaza del Palillero, Columela, plaza de Topete (Flores), calle Compañía, plaza de la Catedral, Pelota y plaza San Juan de Dios. Hora fin: 20:30 h. 19:30 horas. Visita teatralizada 'Cuando César vino a Gades y acabó soltando dos lagrimones' . Evolución y desarrollo histórico del Gades romano. Lugar: Teatro Romano. Entrada libre hasta completar aforo. Horario entre 19:30 y 21:30 horas.

. Evolución y desarrollo histórico del Gades romano. Lugar: Teatro Romano. Entrada libre hasta completar aforo. Horario entre 19:30 y 21:30 horas. 20:30 horas. Desfile de legiones romanas 'Legio X Gemina y Legio V Alaudae' . Itinerario: Plaza San Juan de Dios, calle San Juan de Dios, Mesón, San Antonio Abad, Pomponio Mela, Pelota, Pasaje Arco del Pópulo, Pozo, Posadilla, plazuela de San Martín, pasaje Arco de la Rosa, plaza de la Catedral, compañía, columela, San Francisco, plaza San Francisco, callejón del Tinte, plaza de Mina, Zorrilla, Alameda Apodaca (junto a la balaustrada), Alameda Hermanas Carvia Bernal (junto a la balaustrada), Baluarte de la Candelaria.

Exposiciones

Exposición 'De Roma a Gades, Ruta marítima' de Paula Alenda y Alfredo Candela. Verja del Muelle, Paseo de Canalejas.

de Paula Alenda y Alfredo Candela. Verja del Muelle, Paseo de Canalejas. Exposición 'GADES COFRADE, el imperio romano en la Semana Santa de Cádiz'- Fundación Cajasol. Plaza San Antonio 14.

Fundación Cajasol. Plaza San Antonio 14. Exposición 'Diario de Gades' . Paseo de Canalejas.

. Paseo de Canalejas. Exposición 'El acueducto y la calzada de Gades'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Torreón de la Puerta de Tierra.

Horario: de 10:00 a 22:00 h. Torreón de la Puerta de Tierra. Exposición 'Ars Culinaria, Garum y Crustullum'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Calle Ancha.

Horario: de 10:00 a 22:00 h. Calle Ancha. Exposición 'PlayGades'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Casa de la Juventud

Horario: de 10:00 a 22:00 h. Casa de la Juventud Exposición 'Rituales funerarios en Gadir y Yacimiento Arqueológico Casa del Obispo' (Monumento funerario fenicio y el Santuario Salutífero romano)'. Inauguración oficial a las 12:30 horas. Horario hasta las 22:00 h. Entrecatedrales y Casa del Obispo.

Lugares visitables

Yacimiento arqueológico Gadir Calle San Miguel 15. Horarios de20 septiembre: 14:30 a 16:30 y de 19:00 a 24:00 horas.

Calle San Miguel 15. Horarios de20 septiembre: 14:30 a 16:30 y de 19:00 a 24:00 horas. Yacimiento arqueológico Teatro Romano. Theatrum Balbi . Horario: de 11:00 a 24:00 h. Calle Mesón 11.

Horario: de 11:00 a 24:00 h. Calle Mesón 11. Yacimiento arqueológico factoría de Salazones. Horario de sábados: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle Sacramento 16.

Horario de sábados: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle Sacramento 16. Yacimiento arqueológico Necrópolis de Gades. Horario: de 9:00 a 23:00 h. Parque de Erytheia, Av. Constitución de 1812.

Horario: de 9:00 a 23:00 h. Parque de Erytheia, Av. Constitución de 1812. Ruinas del acueducto romano de Gades. Horario: visitable sin horario. Plaza Asdrúbal 1.

Horario: visitable sin horario. Plaza Asdrúbal 1. Enclave Arqueológico Gades: Columbarios Horario de sábado: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle General Ricardos 5.

Tematización de la ciudad con monumentos romanos instalados en distintos puntos