El Teatro Romano acogerá visitas teatralizadas durante la semana de Cádiz Romana
Durante los días 20, 22, 24, 26 y 28 de septiembre la empresa Animarte celebrará estas visitas dirigidas a público general y familiar con un aforo máximo de 35 personas
El teatro de la Tía Norica acoge un ciclo de conferencias sobre Roma en Cádiz
Animarte, empresa especializada en animación e interpretación del patrimonio de la ciudad, hará visitas teatralizadas en el Teatro Romano de Cádiz, dependiente dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, con motivo de la celebración del programa municipal ‘Orgullos@s de nuestra historia’, organizado por el Ayuntamiento de Cádiz y que en esta segunda edición está dedicado a Cádiz Romana.
Estas visitas, que las realizarán varios actores, se celebrarán los días 20, 22, 24, 26 y 28 de septiembre en dos pases, a las 19.30 horas y a las 21.30 horas.
Llevarán como título 'Cuando César vino a Gades y acabó soltando dos lagrimones' y estarán destinadas al público en general y familiar en grupos según el aforo permitido, que no excederá de las 35 personas por pase. La entrada será gratuita hasta completar aforo.
Las visitas teatralizadas, que se desarrollarán gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía con este programa ‘Orgullos@s de nuestra historia’ Cádiz Romana, se centrarán tanto en la historia y características del propio enclave como en la evolución y el desarrollo del Gades romano.
Durante todo el recorrido se hará hincapié en la etapa de esplendor del Gades romano del siglo I a. c. y en algunos de los protagonistas y hechos señalados en esa etapa, como la familia Balbo, la visita de Julio César al templo de Hércules o el comercio marítimo desde Gades.
Los grupos irán acompañados en todo momento por actores que harán las veces de guía y que se encargará de explicar, introducir y reforzar el contenido de las escenas.
