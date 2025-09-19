Cádiz regresa a Gades

Cádiz vuelve a mirar desde hoy a su historia para recordar una de sus épocas de mayor esplendor, la romana. Cuando Gades fue una de las principales ciudades del imperio gracias a su situación geográfica y sus posibilidades comerciales pero, también, a la familia de los Balbo, personalidades que tuvieron, como se diría hoy en día, ‘hilo directo’ con Roma y, por tanto, el favor de sus dirigentes. Y Gades cobra protagonismo en la segunda edición del ciclo municipal ‘Orgullos@s de nuestra historia’, con una amplia programación de actividades que comienza hoy mismo con lo que se anuncia como un gran espectáculo en la plaza de San Juan de Dios.

Los preparativos de la programación de Cádiz Romana comenzaron hace algunos días con el paulatino montaje de un singular atrezzo que se está instalando en distintos puntos de la capital gaditana: una réplica de un faro romano en la plaza de la Constitución, distintas enseñas y banderas en la fachada de la Puerta de Tierra, una cuadriga ante el monumento a Moret en San Juan de Dios o gradas ante el Ayuntamiento, cuya fachada aparece también engalanada. Además, se ha instalado una casa romana y una estatua en la plaza de San Antonio y se tiene previsto adornar con motivos florales, según anunció elAyuntamiento la semana pasada, la rotonda de Balbo y la fuente con la estatua de Columela en la plaza de las Flores.

También entre los actos previos al comienzo de estos diez días de programa oficial se presentó un completo libro sobre la historia de Gades y se han inaugurado varias exposiciones, una en la verja del muelle y otra en los Jardines de Canalejas, organizada por este periódico y que muestra la historia de los distintos hallazgos romanos en Cádiz a través de las noticias aparecidas en el Diario. Aún restan por abrirse hasta ocho exposiciones más.

Pero esta segunda edición del programa cultural ‘Orgullos@s de nuestra historia’. Comenzará hoy con la celebración del espectáculo inaugural ‘Gades, Cádiz Romana 2025’ en la Plaza de San Juan de Dios, a partir de las 19.45 horas.

Como preámbulo, a las seis de la tarde la ‘Comitiva de Triunfo del Imperio Romano, Escipión El Africano’ recorrerá las calles del casco histórico desde el Parque Genovés. El desfile, según informa el Ayuntamiento, partirá desde la calle Rocío Jurado y seguirá por la avenida Doctor Gómez Ulla, Paseo de Carlos III, Alameda Hermanas Carvia Bernal, Alameda Apodaca, plaza Argüelles, plaza de España, avenida 4 de Diciembre de 1977 y Plaza de San Juan de Dios.

A la llegada de esta comitiva a la plaza del Ayuntamiento dará comienzo el anunciado espectáculo, que cuenta con la dirección artística de Juan Sebastián Domínguez y que contará con la participación de más de 70 personas.

‘Gades, Cádiz Romana 2025’, avanza la información municipal, es un recorrido por la historia de Cádiz, en el que se representa la conquista de la ciudad por las legiones romanas bajo el mando de Escipión El Africano: “A partir de ahí, los espectadores serán testigos de diferentes pasajes de la historia romana de Cádiz”.

“En una plaza de San Juan de Dios convertida en lo que podría ser el Theatrum Balbi -continúa la información municipal- se representarán las diferentes disciplinas artísticas que se llevaban a cabo en su interior, tanto artes mayores como de lucha. Personajes como Julio César, Alejandro Magno o la familia gaditana de Los Balbo tendrán cabida en un espectáculo diseñado para la ciudad”.

Será el pistoletazo de salida para una programación de actos que incluyen actividades en todos los espacios romanos de la capital y que también va a traer consigo la reapertura de un enclave arqueológico tan relevante como la Casa del Obispo, el yacimiento situado junto a Entre Catedrales que lleva cerrado once años y en el que se muestran vestigios de prácticamente todas las épocas antiguas de Cádiz desde los primitivos fundadores fenicios.

La Casa del Obispo, de hecho, abrirá oficialmente de nuevo sus puertas mañana sábado 20 de septiembre con la inauguración de la exposición ‘Rituales funerarios en Gadir y yacimiento arqueológico Casa del Obispo (Monumento funerario fenicio y santuario salutífero romano)’, una muestra que, según se anunció en la presentación de la programación, servirá de puente entre Gadir y Gades y, por tanto, entre la primera edición de ‘Orgullos@s de nuestra historia’, dedicada a los fenicios, y esta segunda edición que comienza hoy y con la que Cádiz vuelve su mirada a esa Gades que hace algo más de 2.000 años fue un enclave romano de primer orden.