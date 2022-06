¿Qué es la sologamia o casarse con uno mismo?

El mundo no deja de sorprender con sus mil y una curiosidades. Prácticamente, no hay día que pase en el que una tendencia delirante no llame la atención.

Por todos es sabido, que hay personas que prácticamente no se aguantan y, digámoslo claro, tampoco nadie quiere soportarlas. La suerte es que hay gente para todo. Igual que hay filias, fobias y tendencias para todo.

¿Qué hacen esas personas que quieren estar solas y se declaran amor propio? La respuesta es sologamia. Esta rara palabra esconde algo más simple: el amor que se profesa a sí misma una persona soltera que quiere estar sola y no tiene pensado compartir su vida con nadie. De esta forma, los sológamos están poniendo de moda algo que suena extraño de primeras: casarse con uno mismo.

Sin validez, de momento, en ningún país

Este fenómeno que se podría llamar también como automatrimonio no tiene validez legal, de momento, en ningún país del mundo. Pero la verdad es que cada vez más personas optan por declarar el matrimonio con su propia persona y hasta hacen una celebración por todo lo alto. Quizá una de las grandes excusas para el automatrimonio.

Esto genera un debate en redes sociales, con su correspondiente dosis de humor y sarcasmo. Pues muchos usuarios entienden que este término no es más que un sinónimo recién inventado de la soltería. La realidad es que sobre el papel es así: sologamia es soltería.

En España, ya se ha hablado otras veces de esta peculiar práctica. El hecho de que ahora sea tendencia de nuevo es debido al anuncio de una influencer de India, Kshama Bindu, que ha anunciado el casamiento consigo misma a través de una entrevista compartida por ella en su canal de Instagram.

Al fin y al cabo, es ponerle un nuevo nombre a una decisión vital que siempre ha existido: vivir feliz y en plenitud desde la soledad y el disfrute de uno mismo. Pero en los tiempos de las redes sociales, crear un vocablo nuevo y curioso nunca está de más.