Aviso: Si te invitan a una casa en Suecia, no esperes cenar

Los códigos de comportamiento no son iguales en todos los países. Bien es sabido que hay diferencias socioculturales que marcan los hábitos y la forma de relacionarse. Sin embargo, esta semana en Twitter algunos usuarios se han hecho eco de algo muy curioso que ocurre en Suecia.

Todo empezó con un hilo en Reddit que acabó siendo trasladado a Twitter. A partir de ahí, la viralidad hizo el resto. Aquí el tuit original con la captura de Reddit.

Not here to judge but I don’t understand this. How’re you going to eat without inviting your friend? pic.twitter.com/bFEgoLiuDB

La traducción es la siguiente: "Recuerdo ir a casa de mi amigo sueco. Y mientras jugábamos en su habitación, su madre le gritó que la cena estaba lista. Me dijo que ESPERARA en su habitación mientras comían. Fue alucinante".

Al poco de poner esto, recibió la respuesta de muchos usuarios contando experiencias similares. Entonces, Twitter entró en shock tras llegar a una conclusión: En Suecia, a los invitados no se les da de cenar.

De hecho, el siguiente comentario de respuesta, cuenta algo similar: "Me quedé a dormir en casa de un amigo. Cuando nos despertamos, dijo que iba a bajar unos minutos. Después de unos 15 minutos, bajé las escaleras para ver qué estaba pasando y vi que estaban desayunando. Cuando me vieron, me dijeron que casi habían terminado y que (mi amigo) iba a volver. Todavía pienso en ello 25 años después".

Las vivencias de muchas personas contando cómo cuando estuvieron en una casa sueca la orden de la familia durante una comida fue esperar en otra habitación hizo saltar a Twitter. Entre personas contando lo que les sucedió y otras opinando con mucho humor del tema, también se llegó a otra conclusión: que todo lo nórdico funciona es un mito.

Muchos tuiteros suecos están intentando contextualizar lo de las cenas que tan viral se ha hecho en el mundo. Aquí una usuaria cuenta lo siguiente.

I grew up like this, and it was out of respect for the visiting child's parents who may have planned dinner which would then get wasted. Also, sitting down to dinner as a family was an important part of the day, so you shouldn't mess with anothers family's meal time.