El pueblo de Cádiz donde están las casas más baratas y que es uno de los más bonitos de España

El pueblo de Cádiz donde están las caras más baratas es Setenil de las Bodegas. El reciente informe de Idealista actualiza los precios a fecha de septiembre de 2025 y sitúa a este bello municipio como el lugar donde están las viviendas más económicas de toda la provincia gaditana. Los 695 euros del coste del metro cuadrado en Setenil de las Bodegas es la cifra más baja que se puede pagar por una casa en Cádiz.

Eso sí, el estudio de Idealista del último mes de septiembre no recoge todos los municipios. De todos los analizados, Setenil de las Bodegas es el que reúne las condiciones más económicas. Sin embargo, no hay datos de otros municipios como Puerto Serrano, cuyo metro cuadrado costaba en 2022 unos 365 euros.

Este municipio rompe con la tendencia alcista de la mayoría de localidades gaditanas, ya que el precio de la vivienda en este encantador pueblo bajó un 6,4% de un septiembre a otro. Por el contrario, en otros lugares se ha llegado al récord histórico como es el caso de Rota o San Fernando.

Así son las casas baratas en venta en Setenil de las Bodegas

El pueblo más barato de Cádiz para comprar vivienda tiene opciones en Idealista de todo tipo. Muchas de ellas son inmuebles de más de 100 metros cuadrados que no llegan ni a los 100.000 euros y en espacios de valor como pueden ser las típicas casas cueva tan singulares de Setenil. Una de las ofertas más curiosa es un chalet adosado de 143 metros cuadrados por 80.500 euros. La misma cuenta con 4 dormitorios, 2 baños, sótano y cocina. De menos metros cuadrados, pero que también llama la atención por su coste, un chalet de 125 metros cuadrados por 70.000 euros.

/ Pepe González Cabello

En el lado contrario, existen casas de campo y cortijos que superan el millón de euros pero que suponen opciones de ensueño para quien se lo pueda permitir. Actualmente, se vende una casa rural completa por 1.750.000 euros que cuenta con 6 habitaciones, 6 baños, piscina, jardín, comedor, entre . Son unas instalaciones que guardan algunos elementos de valor histórico completamente restaurados.

Qué ver en Setenil de las Bodegas

El municipio serrano está cada vez más de moda por los efectos de las redes sociales. Sus hermosas calles empedradas abrigadas por las casas cueva le han hecho ganarse un sitio en el caótico mundo de las redes. Tanto es así que la Calle Sol, la más emblemática, incluso llegó a nombrarse en redes sociales como una de las más bonitas del mundo.

Estos son todos los puntos de interés en Setenil de las Bodegas:

Las calles de las Cuevas del Sol y Cuevas de la Sombra, las dos vías más típicas de Setenil

Escaleras, mirador y ermita del Carmen

Puente de Triana

Jabonerías-Cabrerizas

Calle Herrería

Antigua casa Consistorial

La Villa (antiguo casco histórico)

Calle Calcetas

Ermita de San Sebastían y Peñón de los Enamorados

Calle Gibraltar Español

Ruinas romanas de Acinipo

Origen e historia de Setenil de las Bodegas

Setenil de las Bodegas es un pueblo de la Sierra de Cádiz de 2.624 habitantes, datos del INE de 2024, conocido por sus casas cueva, el blanco impoluto de sus fachadas y su gastronomía. Este municipio es ideal para visitar desde Cádiz, Sevilla o Málaga, destando su cercanía a la ciudad de Ronda. Desde 2019 está certificado como uno de los pueblos más bonitos de España. Su nombre proviene del latín, septem nihil, y significa "siete veces nada".

Este pueblo con origen en el neolítico guarda una fuerte herencia de Al-Andalus, época de la que proviene la actual configuración de su núcleo urbano. El pueblo almohade construyó esta población tras los muros del castillo. Setenil soportó siete intentos de asedio de los cristianos en el siglo XV. Finalmente, los Reyes Católicos tomaron el pueblo en 1484, usándolo como punto clave para reconquistar Granada. Esto le valió para que en 1501 se declarase villa de realengo y se le concediera una Carta de Privilegios en 1501, igualándose a Sevilla en beneficios.

En 1630, consiguió la independencia de la cercana Ronda. El municipio también tuvo su papel en la resistencia frente a los franceses durante la Guerra de la Independencia.