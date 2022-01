El próximo lunes será el Blue Monday o el día más triste del año

El próximo 17 de enero se celebra el Blue Monday o, lo que es lo mismo, el día más triste del año. Este término, que apareció por primera vez en 2005, hace referencia a diferentes aspectos (clima, motivación, sueldo, etc.) que condicionan el estado anímico y carácter de las personas y sirvió para que su creador, el psicólogo Cliff Arnall, determinara que el tercer lunes del mes de enero de ese año fue el día más gris ytriste de todo el calendario.

Sin embargo, los medios y científicos critican la falta de fundamento de esta fórmula, así como al propio Cliff Arnal, quien se presenta ahora en sus redes sociales como "coach" sobre aspectos de la vida y activista en contra de su propio invento, con el hashtag #StopBlueMonday.

No obstante, desde que salió a la luz, esta fecha llena de contenidos las redes sociales. Y es que no se puede negar que el tercer lunes del año suele ser un día frío y triste, que marca el comienzo de semana y la reciente vuelta al trabajo así como la temida cuesta de enero. En definitiva, todos estos factores nos hacen muy difícil gestionar nuestras emociones correctamente y nos llevan a sumirnos en la tristeza, la nostalgia y la angustia.

¿Y cómo podemos afrontar el Blue Monday? En el siguiente decálogo se proponen unas pautas para superar la tristeza y sobrevivir al día más triste del año:

1. Acepta que estás triste y concédete algo de tiempo para gestionar la situación. No teagobies pensando que lo tienes que solucionar inmediatamente y no te presiones.2. Busca el origen de esa tristeza. Reflexiona y mira hacia tu interior para descubrir lacausa de esta emoción. Sé sincero contigo mismo, porque solo así encontrarás lasolución.3. Busca el lado positivo de la situación y mírala como una oportunidad de aprender.Aunque te parezca que no existe, siempre aprendemos de todas las experiencias seanbuenas o malas.4. Si sientes que necesitas llorar, hazlo y no te recrimines por ello, porque tu cuerpo ytu mente necesitan liberar tensiones.5. No te juzgues por estar triste o por el qué pensarán de ti por tener esa emoción.Intenta relativizar la situación porque pasará y la emoción desaparecerá.6. Intenta compartir tus sentimientos con alguna persona cercana de confianza porquete ayudará a desahogarte. Además, en ocasiones, suele pasar que no eres tú sol@ el/laque ha pasado por esa situación y el consejo de los demás también te puede servir.7. No te encierres en ti mismo. No te hundas y te recrees en tu tristeza. Actúa rápido ybusca una salida desde el positivismo.8. Realiza ejercicio físico. Estar activos contribuye tanto a nuestro beneficio físico comomental. Para salir de la tristeza es fundamental sentirnos bien y cargarnos de energía.9. Mantén una alimentación sana y equilibrada. Una dieta equilibrada influyepositivamente en un buen estado de ánimo.10. Trabájate un poquito cada día desde el interior. Mira dentro de ti y descubre qué temotiva y te hace feliz, y enfócate a diario para conseguir este objetivo.