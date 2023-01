El protocolo contra agresiones sexuales en Cádiz para este Carnaval: cómo actuar en la calle para ayudar a las víctimas

La presunta agresión sexual de Dani Alves a una joven en una discoteca de Barcelona es uno de los temas que más información está generando estos días en buena parte de los medios nacionales. En una de esas informaciones publicada por El País se indicaba que fue el propio personal de seguridad del local donde habrían ocurrido los hechos el encargado de activar un protocolo contra agresiones sexuales. La actuación del personal fue muy importante porque al parecer, la víctima, en medio del shock, se disponía a abandonar el lugar tras la supuesta agresión y fue el propio portero quien actuó según estas directrices. Esas líneas de actuación funcionaron y han servido para llevar a la cárcel, por ahora, al futbolista.

Se trata en concreto del protocolo 'No callamos' ideado por el Ayuntamiento de Barcelona en 2012 y al que se podían adherir los locales de ocio nocturno de la ciudad, entre ellos la Sutton, lugar donde ocurrieron los hechos.

La ciudad de Cádiz cuenta algo similar. El I Plan Municipal Integral contra la Violencia de Género que entró en vigor en 2019 y que ha estado vigente durante estos cuatro años. Un documento que tiene como objetivo desarrollar líneas de actuación que permitan erradicar la violencia contra las mujeres y se ha convertido en una herramienta de gestión que ha implicado un compromiso transversal a todos los niveles.

Con la vista puesta en las próximas fechas, el Ayuntamiento también suele publicar campañas específicas dirigidas al Carnaval, documentos en los que adaptan las medidas más genéricas del plan a unas circunstancias muy concretas que se dan en estas fechas: más aglomeraciones y consumo de alcohol, etc.

Aunque para este año aún no se ha actualizado este protocolo (normalmente se suele anunciar alguna campaña para continuar en esa línea de concienciación), en 2020 se presentó un documento con dos apartados donde se dan unas pautas muy específicas de actuación ante la persona que sufre una agresión y la persona agresora. Además, la del 'No es no' fue una campaña que involucró en su momento a muchos colectivos: a la Universidad de Cádiz, los taxistas y el personal de la limpieza, conductores de autobús, agrupaciones callejeras, la asociación Centro Comercial Abierto, bares del centro, la Flampa, la Coordinadora por la Escuela Pública y el colegio de Psicología, entre otros.

Utilizando ese plan como guía, así debería ser la actuación ante un caso de agresión.

¿Cómo atender a la persona que sufre la agresión?

El protocolo señala que ciertos comportamientos que se producen en aglomeraciones o entre el público asistente como los piropos, chistes, burlas, la realización de fotografías, el contacto físico excesivo y no aceptado y tocamientos pueden molestar y hacer sentir incómoda a la persona que lo sufre. En el caso de que se haya producido alguna de estas situaciones, se recomienda que se preste ayuda y preguntar cómo se encuentra independientemente del estado en el que se encuentre.

Se recomienda no dejar sola a la persona que ha sufrido la agresión , preguntarles, ayudarle y sobre todo respetar sus decisiones

, preguntarles, ayudarle y sobre todo respetar sus decisiones Preguntar si tiene algún teléfono de contacto de confianza al que poder avisar y ofrecerle llamar al 900212130 que es el teléfono de atención a víctimas

de confianza al que poder avisar y ofrecerle llamar al 900212130 que es el teléfono de atención a víctimas En el caso de que se detecte una agresión sexual u otro delito grave es necesario llamar a la policía o a los servicios médico s si es necesario

s si es necesario Es importante tratar de identificar a las personas agresoras así como aquellas que pudieran testificar.

En cuanto a las actuaciones ante la persona agresora, el protocolo establece que se recrimine todas las conductas y comportamientos sexistas y que se le invite a abandonar el lugar en el caso de que insistan. Según la gravedad, se debe llamar a la policía y colaborar en la identificación y/o retención de la persona agresora así como de las personas que pueden testificar.