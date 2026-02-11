La polémica por el cigarro de Rosalía: denunciada tras fumar en un pódcast

La cantante Rosalía se ha visto envuelta en una nueva polémica después de que la plataforma Nofumadores.org presentara una denuncia formal contra ella y contra el pódcast Special People Club por fumar durante una entrevista grabada y difundida en plataformas digitales.

El gesto de encender un cigarrillo en medio de la conversación, y ofrecerlo incluso a la presentadora: "Nos lo fumamos a medias o no nos lo fumamos" fue captado en vídeo mientras estaban en un espacio interior cerrado, un escenario que ha encendido las críticas tanto de organizaciones antitabaco como de usuarios en redes sociales.

El vídeo ha sido pixelado

Tras la reacción de muchos internautas, el contenido fue retirado de la plataforma durante unas horas y luego fue republicado con el cigarro pixelado. Pero esa corrección no ha calmado la controversia. Nofumadores.org sostiene que la pixelación no elimina el mensaje ni el acto de fumar, porque el humo sigue siendo visible y el gesto de la artista continúa siendo reconocido por la audiencia.

Para esta asociación, dirigida por Raquel Fernández Megina, esa modificación es insuficiente. Según su argumentación, el contenido sigue "normalizando" el consumo de tabaco al aparecer la acción de fumar, aunque el objeto esté pixelado, y eso podría impactar en públicos jóvenes.

Denuncia por presuntas infracciones legales

La denuncia presentada ante las autoridades competentes va más allá de una simple queja. Nofumadores.org considera que el gesto constituye una triple vulneración de la normativa antitabaco vigente:

Fumar en un espacio interior cerrado , asimilable a un centro de trabajo, algo prohibido por la ley.

, asimilable a un centro de trabajo, algo prohibido por la ley. Mostrar el acto de fumar en medios de comunicación y servicios de la sociedad de la información , lo que estaría vetado por la ley del tabaco.

, lo que estaría vetado por la ley del tabaco. Posible incumplimiento de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que prohibe la exhibición o promoción de productos del tabaco en contenidos audiovisuales y redes sociales, incluso en plataformas bajo demanda

La denuncia no solo se dirige a la cantante, sino también al pódcast y al medio que lo produce y distribuye.

El objetivo: proteger a los jóvenes

La asociación ha subrayado el impacto potencial de este tipo de imágenes en menores y adolescentes. En su comunicado, señala que Rosalía es una figura con millones de seguidores en todo el mundo, especialmente entre jóvenes, un colectivo que podría percibir ese gesto como algo "normal o incluso deseable".

Este episodio se produce en un contexto en el que las organizaciones sanitarias y sociales insisten en reforzar la prevención del tabaquismo entre la población más joven y en recordar que los referentes culturales tienen una responsabilidad añadida por el alcance de sus contenidos.