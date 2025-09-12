El piso más barato de Cádiz: a pocos metros de la playa de La Caleta pero en ruinas

El piso más barato de Cádiz está en constante movimiento a lo largo de los meses entre inmuebles ocupados o que precisan de una intervención a fondo. Este septiembre, la más asequible, según Idealista, es un piso que requiere de algo más que una compra. Tal como se ve en las fotografías, está en estado ruinoso y depende una obra de reforma que supone una inversión considerable.

Es un estudio de 27 metros cuadrados, 24 construidos, en primera planta sin ascensor situado en pleno corazón del barrio de La Viña con una habitación y un baño. En el anuncio se intenta persuadir al posible comprador con las bondades de vivir en un barrio tan marcadamente gaditano. La idea en la que se insiste es en lo bueno que sería vivir cerca de La Caleta, del Manteca, del Mercado, del Falla. Pero lo cierto es que en las imágenes puede verse que hay que echar imaginación y contratar a un buen equipo constructor para hacer del espacio un hogar.

Su coste es de 70.000 euros y es más una inversión que una operación para aquellos que tengan la necesidad de buscar piso para vivir. A solo 150 metros de la playa de La Caleta pero con mucho por hacer. De hecho, para suavizar la realidad, al inmueble se le ha aplicado Inteligencia Artificial en las paredes y techos para que el cliente haga una simulación de cómo sería. Sin embargo, que el piso está sin puertas, con cables eléctricos sueltos y paredes y techos en mal estado.

Más de 2.500 euros por metro cuadrado para un piso en ruinas en Cádiz

El precio de 70.000 euros que convierte a este piso en el más barato de Cádiz refleja la situación complicada del mercado inmobiliario en la capital gaditana. A razón de 2.592 euros por cada metro cuadrado, se trata de una inversión de futuro que sumando el coste de una costosa reforma no es una oportunidad. La vivienda es interior, con ventanas a un recibidor y a un patio. Como plus, este edificio de 1888 ha sido rehabilitado recientemente.

Pese a todo, esta cifra está por debajo de la media del metro cuadrado en la capital gaditana, que Idealista cifró el pasado agosto en 3.037 euros. La continua alza de precios ha llevado a llenar de "oportunidades" de inversión los portales inmobiliarios. De ahí que también sean más visibiles los pisos ocupados como operación de futuro, pese al riesgo que conlleva la obtención de un inmueble sin conocer su estado.

Cádiz es la segunda capital andaluza con el precio de la vivienda de segunda mano más caro

La capital gaditana inició septiembre con un dato demoledor: la segunda de Andalucía con el precio de vivienda de segunda mano más alto. Un aspecto decisivo en una ciudad sin apenas inmuebles de obra nueva. Según el estudio de Fotocasa, el coste del metro cuadrado era todavía mayor que el concedido por Idealista. El precio de la vivienda de segunda mano era de 3.148 euros por metro cuadrado, solo superado por Málaga, con 4.000 euros de media. Pese a todo, solo subió un 1,5% de media respecto a las mismas fechas del año pasado.

El crecimiento interanual en agosto del precio de las viviendas de segunda mano en las capitales de provincia andaluzas:

Granada: 13,3%

Jaén: 11,9%

Córdoba: 11,5%

Huelva capital: 10,3%

Almería: 7,4%

Málaga: 6,9%

Sevilla capital: 4,4%

Cádiz: 1,5%