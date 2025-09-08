Los pisos okupados a la venta se multiplican en Cádiz

La fachada de un edificio del Cerro del Moro en donde está a la venta una vivienda okupada.

Comprar una vivienda en Cádiz es una misión complicada por las características de la ciudad y el alto precio que hay que pagar por ello. De hecho, la gaditana es la segunda capital con los pisos más caros de Andalucía. Por ello, hay que bucear mucho por los portales inmobiliarios para encontrar un inmueble que sea asequible.

Si se plantea la vivienda como una inversión a medio y largo plazo, una opción es adquirir una vivienda okupada ya que su precio será mucho menor por el condicionante de no poder disfrutar de ella hasta que una sentencia judicial la termine de liberar. En Cádiz, en los últimos meses se ha multiplicado por cinco el número de viviendas okupadas que están a la venta. En el portal Idealista, el más importante del sector inmobiliario, figuran actualmente 10 pisos a la venta en estas condiciones, cuando en el pasado mes de marzo solo había dos. Una importante subida que hace prever que los propietarios que se encuentran en esta situación van a intentar desprenderse de sus inmuebles para quitarse de encima el problema que supone tener okupas viviendo ilegalmente en una propiedad.

Tal y como se puede ver en Idealista, existen inmuebles de todo tipo. Muchos de ellos, incluso, se compran prácticamente a ciegas por no haber fotos de su interior y no poder visitarse, lo que eleva el riesgo de una operación de compraventa de este tipo.

Por zona, características y precio, la vivienda más llamativa de las que se puublicitan en Idealista que se encuentra okupada es una que se encuentra en la calle Santa Cruz de Tenerife, en el barrio de Bahía Blanca. Con una superficie de 191 metros cuadrados y cinco dormitorios, su precio es de 399.000 euros. En este caso, la inversión supone un riesgo por elevada debido a que se desconoce cuándo se va a poder usar al estar okupada, además de necesitar reformas para entrar a vivir. A pesar de esto, el anuncio sí dispone de fotografías, lo que permite comprobar su estado aunque no se pueda visitar antes de tantear su compra.

La fachada de la vivienda okupada ilegalmente en la calle Santa Cruz de Tenerife de Cádiz. / Idealista

En una situación parecida se encuentra otro inmueble de la calle Adelfas, en la zona de Cortadura. En este caso, esta vivienda tiene una superficie de 130 metros cuadrados distribuidos entre sus cuatro dormitorios. Su precio asciende a 303.000 euros. Tal y como se detalla en el anuncio, solo se ofrece como oportunidad para inversores debido a que no se puede visitar, además de que el comprador tendría que hacerse cargo de los gastos jurídicos de la desocupación.

La fachada del piso de la calle Adelfa que está a la venta a pesar de estar okupado. / Idealista

En el centro de Cádiz, aparecen dos pisos con diferentes características a un precio de 265.000 euros. El primero de ellos es un bajo exterior de un dormitorio con una superficie de 106 metros cuadrados situado en la calle Antonio López. El segundo es una vivienda situada en una segunda planta sin ascensor que tiene tres dormitorios y 124 metros cuadrados de superficie.

A partir de aquí, los precios son mucho más asequibles. Así, en la calle Trafalgar, en el Cerro del Moro, se ofrece una cuarta planta sin ascensor con 84 metros cuadrados y tres dormitorios por 158.000 euros. Muy cerca, en la calle Lepanto, aparecen otros dos pisos okupados por 156.000 euros, uno con 84 metros cuadrados y tres dormitorios, y otro con 73 metros cuadrados y tres habitaciones.

Por su parte, en la calle Sancti Petri hay disponible otro piso de tres dormitorios y 76 metros cuadrados en una quinta planta sin ascensor por 134.999 euros. Como requisito, se pide que la compra sea al contado. En la calle Brunete, se puede adquirir un inmueble en una primera planta sin ascensor con dos habitaciones y 67 metros cuadrados por 133.000 euros. El piso más asequible se encuentra en San Mateo. Con tres dormitorios y 84 metros cuadrados, tiene un precio de 123.500 euros. En este caso, lo que se adquiere no es la propiedad, sino el derecho a la titularidad de un crédito hipotecario que se está ejecutando judicialmente.