Cádiz es la segunda capital andaluza con el precio de la vivienda de segunda mano más caro

Cádiz es la segunda capital andaluza con el precio de la vivienda de segunda mano más elevado, con 3.148 euros por metro cuadrado y solo por detrás de Málaga, con 4.000 euros de media, aunque ha sido la ciudad donde menos se ha percibido el incremento interanual, con un 1,5 por ciento de subida. Por orden, han subido más en Granada capital (13,3%), Jaén capital (11,9%), Córdoba capital (11,5%), Huelva capital (10,3%), Almería capital (7,4%), Málaga capital (6,9%), y Sevilla capital (4,4%).

A nivel provincial, es la cuarta provincia andaluza en la que más ha subido el precio de la vivienda de segunda mano con un incremento del 11,1 por ciento internaual, con 2.220 euros por metro cuadrado, y solo por detrás de Málaga (17,1%) y de Granada (14,1 por ciento). En Andalucía la subida es del 2,2 por cientro en su variación mensual y un 23,1 por ciento en su variación interanual, situándose el precio de las viviendas ofertadas en agosto en 2.667 euros el metro cuadrado, según datos del portal Fotocasa.

De este modo, en siete de las ocho provincias se incrementa el precio interanual de la vivienda y son: Málaga (17,1%), Granada (14,1%), Almería (11,7%), Cádiz (11,1%), Sevilla (10,4%), Huelva (8,5%) y Córdoba (4,8%). En cuanto a los precios, Málaga es la única que ha superado los 4.000 euros por metro cuadrado. El orden de las provincias por precio es: Málaga con 4.354 euros/m2 , Granada con 2.391 euros, Cádiz con 2.220 euros , Sevilla con 2.015 euros, Huelva con 1.669 euros, Córdoba con 1.524 euros, Almería con 1.523 euros y Jaén con 1.011 euros.

La drástica subida andaluza en una década

En la última década, el precio medio de un piso de 80 metros cuadrados en Andalucía ha experimentado un fuerte incremento: de los 115.258 euros registrados en agosto de 2015 ha pasado a los 213.355 euros en agosto de 2025. Esto supone un encarecimiento de 98.098 euros, lo que representa un aumento del 85,1 por ciento. “El precio de la vivienda continúa al alza y registra la mayor variación de toda la serie histórica, cercana al 20%. Nunca antes se había producido un incremento tan acusado en solo un año, lo que está llevando a que en muchas ciudades los ciudadanos se enfrenten a precios más elevados que nunca", comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. Este encarecimiento tan significativo en un periodo tan breve refleja el profundo desequilibrio existente entre oferta y demanda. La demanda, sólida y en crecimiento, "se ve impulsada por factores sociales, demográficos y macroeconómicos, entre ellos unas condiciones hipotecarias cada vez más atractivas. En un contexto en el que comprar resulta más ventajoso que alquilar, la vivienda en venta concentra una fuerte presión compradora que la oferta, limitada por la capacidad productiva del sector de la construcción, no puede absorber", añade. Esta tendencia de intenso crecimiento de los precios se consolida ya durante siete meses consecutivos y continuará en el corto plazo, concluye.

Por comunidades, si analizamos los precios de la vivienda en venta respecto a los de hace un año, vemos que las 17 comunidades incrementan el precio interanual en agosto. Entre los incrementos superiores al 10 por ciento se sitúa Andalucía en segundo lugar, tras la Comunitat Valenciana (24,1%), y seguida de Asturias (20,7%), Región de Murcia (20,4%), Canarias (19,6%), Madrid (18,2%), Baleares (17,3%), Cantabria (15,3%), País Vasco (10,8%), Cataluña (10,3%) y Galicia (10,2%). Le siguen, Castilla y León 7,6%), La Rioja (3,7%), Extremadura (3,3%), Castilla-La Mancha (3,0%), Aragón (2,9%) y Navarra (0,9%). En cuanto al ranking de Comunidades Autónomas (CC.AA.) con el precio del metro cuadrado más caro en España se encuentra Baleares, que por primera vez supera los 5.000 euros, en concreto se sitúa en 5.168 euros/m2 . Le siguen, Madrid con 4.943 euros/m2 , País Vasco con 3.540 euros/m2 , Canarias con 3.139 euros/m2 , Cataluña con 3.110 euros/m2 , Andalucía con 2.667 euros/m2, Comunitat Valenciana con 2.447 euros/m2 , Cantabria con 2.356 euros/m2 , Asturias con 2.121 euros/m2 , Navarra con 2.085 euros/m2 , Galicia con 2.041 euros/m2 , Aragón con 1.788 euros/m2 , La Rioja con 1.734 euros/m2 , Región de Murcia con 1.716 euros/m2 , Castilla y León con 1.626 euros/m2 , Extremadura con 1.269 euros/m2 y Castilla-La Mancha con 1.263 euros/m2.