Denuncian que la Policía Local de El Puerto se niega a recoger quejas de pisos turísticos y chiringuitos

"A lo largo de el verano, con el aumento del uso de los pisos turísticos en todos los barrios de la ciudad, desde el centro histórico hasta urbanizaciones como Cuatro Pinos, la ciudadanía ha tenido que enfrentarse a la imposible convivencia con el turismo de borrachera impulsado por el gobierno de Germán Beardo. Ruidos constantes, fiestas y pisos con decenas de personas que convierten el hogar de muchos portuenses en un infierno durante los meses del verano", señalan desde la plataforma El Puerto para vivir.

La entidad recuerda que la Policía Local "tiene unas funciones básicas claras para la ciudad como son velar por la seguridad ciudadana y el orden público, protegiendo los derechos y libertades de las personas, así como garantizando la convivencia pacífica y solidaria, pero en el caso de El Puerto, cada vez son más los vecinos y vecinas que denuncian que se han encontrado con la sorpresa de que la Policía municipal se niega a recoger y tramitar las denuncias de ruido, molestias o problemas con pisos turísticos". Por desgracia, añaden, "esto está ocurriendo tanto para quien se persona en la Jefatura como para quien llama por teléfono para denunciar algo tan básico como el derecho al descanso.

Desde El Puerto para Vivir se están recopilando numerosos testimonios de afectados. Lo primero que denuncian es que “directamente no cogen el teléfono o se niegan a acudir a la vivienda cuando surgen problemas relacionados con pisos turísticos, fiestas descontroladas o de los chiringuitos de Puerto Sherry y en el caso de que lo hagan, no recogen denuncia”.

Un vecino del Pago Alhaja, junto a una persona asistente al chiringuito Phi-Phi, se propuso denunciar la superación del aforo en una de las fiestas organizadas por el local, algo que supone un claro delito contra la seguridad ciudadana. “La Policía Local se negó en rotundo a recoger la denuncia, argumentado una falta de efectivos y que quería salvaguardar su seguridad y la de sus compañeros”, cuenta este vecino. Pero para la plataforma "más grave aún es que el Policía Local mencionó que existe una orden procedente del jefe de la Policía para no recoger ninguna denuncia que esté relacionada con las molestias causadas por los chiringuitos de Puerto Sherry. Esto supone una auténtica vulneración de los derechos ciudadanos y una práctica que debe entenderse como corrupta de nuestras instituciones, favoreciendo claramente a un negocio frente a el ejercicio de la ley".

Pero ya no solo se trata del impacto de los chiringuitos, sino que ocurre en toda la ciudad. Una vecina de una urbanización portuense expone que “llamamos por teléfono a la Policía Local por una fiesta que incumplía todas las normativas posibles. De forma más que extraña, algo que nunca habían hecho antes, tomaron nota de la dirección y me comentaron que me llamarían de vuelta. 20 minutos más tarde llamaron de nuevo para decir que eso no le compete a la Policía Local y que necesitábamos poner una denuncia en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC)”

Otros vecinos cuentan que les ha ocurrido lo mismo en las dependencias de la Policía Local, donde se han negado a recoger denuncias con diferentes argumentos que pasan por repetir que no son competentes, que les falta personal, que tienen instrucciones para no recoger ninguna denuncia de pisos turísticos o que vayan a la Oficina de Atención Ciudadana.

Desde El Puerto para Vivir se recuerda a la ciudadanía que "la Policía Local está obligada a recoger una denuncia y a acudir al lugar de un delito, estén de acuerdo o no en el alcance de la misma. Se debe exigir el cumplimiento de los derechos ciudadanos. Son ya varias las sentencias que además así lo avalan. En el caso de que se nieguen a recoger tu denuncia, debes recordarles que es su obligación hacerlo. Si se mantienen en el rechazo, exige que te lo pongan por escrito y firmado por el agente que así lo indica. Si se niegan, puedes exigirles una hoja de reclamaciones y su número de identificación para posteriores trámites legales en caso de querer llevar al juzgado su negación a actuar y cumplir con su deber. Y recuerda que si después de todos estos argumentos aún se niegan, puedes acudir a una instancia superior, ya sea la Policía Nacional o la Guardia Civil para poner la denuncia, siendo siempre importante incluir en la misma que la Policía Local se negó a recoger tu denuncia. Además es importante recordar que cuando acuden a tu domicilio, siempre tienes derecho a pedirles de forma posterior el informe de actuación, que deberán entregarte siempre que se lo pidas", explican.

La Policía Local es una institución municipal cuya actuación y responsabilidad depende del Ayuntamiento y, en concreto, del teniente de alcalde de Seguridad, Policía Local y Protección Civil, Jesús Garay. "La Policía Local ha recibido ordenes de no actuar en los chiringuitos y de no recoger denuncias sobre el turismo de borrachera. Si tenemos en cuenta el afán del alcalde por proteger a estos chiringuitos, firmar sus licencias irregulares y sacarse fotos por allí con sus dueños, igual todo tiene más sentido". Desde la plataforma aseguran que seguirán luchando contra el mal uso de las instituciones y que continuarán "empoderando a la ciudadanía a actuar”.