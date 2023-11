La pena de cárcel por matar a un perro o gato doméstico es de hasta dos años

La lacra del maltrato animal es uno de los males a combatir por la Ley del Bienestar Animal que entró en vigor a finales de septiembre. Si bien ya existía de antes una serie de sanciones y penas por no respetar la integridad física de los animales, ahora se endurecen más si cabe.

Este jueves 2 de noviembre, un hombre fue detenido por la Policía Local de Puerto Real por maltratar hasta la muerte al perro de su pareja. Hace pocos días, también en este municipio gaditano, se activaba la búsqueda de un hombre por matar a disparos a un gato y provocar la amputación de una pierna a otro. Desgraciadamente, estas situaciones que atentan contra la vida de animales se repiten más de lo que parece. Otro caso se dio en San José del Valle, donde se detuvo a otro hombre por la muerte de dos perros, tras haberse encontrado a uno aún con vida en un estado avanzado de desnutrición y muy débil.

La modificación del Código Penal introducida por la nueva legislación fija penas de tres a dieciocho meses de prisión. Y si se trata de un animal doméstico que viva en una casa, como pasa con la mayoría de perros y gatos, la pena es de 12 a 24 meses. No obstante, si no se tienen antecedentes penales, esto no supondrá motivo de entrada en prisión. Asimismo, se contemplan multas de seis a doce meses e inhabilitación de uno a tres años para cualquier trabajo relacionado con animales trabajar con ellos. En caso de haber matado a un animal doméstico, se inhabilita de dos a cuatro años.

Los agravantes para ir más tiempo a prisión por maltrato animal

La pena de cárcel se agrava si se dan una serie de circunstancias. El Código Penal contempla que, como mínimo, al maltratador se le imponga como mínimo un año de cárcel en estos supuestos:

Utilizar armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas que pudieran resultar peligrosas para la vida o salud del animal.

Ejecutar el hecho con ensañamiento.

Causar al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal.

Realizar el hecho por su propietario o quien tenga confiado el cuidado del animal.

Ejecutar el hecho en presencia de un menor de edad o de una persona especialmente vulnerable.

Ejecutar el hecho con ánimo de lucro.

Cometer el hecho para coaccionar, intimidar, acosar o producir menoscabo psíquico a quien sea o haya sido cónyuge o a persona que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.

Ejecutar el hecho en un evento público o difundirlo a través de tecnologías de la información o la comunicación.

Utilizar veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva.

En el último caso dado en la provincia de Cádiz, se encontró al animal con síntomas de haber sufrido tortura y se trataba de la mascota de su pareja. De momento, se desconocen las motivaciones que llevaron a esta acción.