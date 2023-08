Un perro muere atropellado en la Avenida de Cádiz y su dueño abandona el cadáver en la vía pública

El pasado lunes tuvo lugar un suceso en la avenida de Cádiz, a la atura del McDonalds, que generó cierto revuelo entre los viandantes. En torno a las 22.50 horas estos contactaron a la Policía Local de Cádiz para advertirles de que un perro había sido atropellado mientras una pareja estaba discutiendo.

A partir de ahí, los agentes municipales se personan en el lugar y ven que, en efecto, un hombre aguanta el cadáver de un pequeño can negro. Este testificó que todo ocurrió cuando tenía al animal sujeto en sus brazos y este saltó en dirección a la carretera, siendo atropellado al momento por un vehículo. El coche no paró tras el accidente y ninguno de los presentes pudo retener la matrícula.

Al lado de este, estaba su pareja. Las fuentes municipales apuntan que manifestaba un estado de ansiedad y nerviosismo tal que hubo que llamar a los servicios sanitarios. La mujer mantuvo una acalorada discusión con su expareja y también corrobora la escena. El animal no estaba atado, se asustó y salió corriendo hacia la Avenida Cayetano del Toro, con fatal desenlace. Tras prestar declaración y ser atendida, se marchó en taxi a su domicilio. Asimismo, los policías confirmaron con el numeroso público allí congregado que la versión de ambos coincidiera con los hechos.

El dueño del perro intentó dejar el cadáver en la vía pública

Los peligros de dejar a los animales sueltos en lugares tan concurridos son evidentes. De ahí, la obligatoriedad de llevar a los perros siempre sujetos con su correspondiente correa. Por esta razón, los efectivos de la Policía Local procedieron a denunciar administrativamente al dueño por no utilizar correa y permitir que el animal caminara libremente por la calle. Al mismo tiempo, le recordaron que podía contactar con su veterinario para que este le facilitara una bolsa para recoger el cuerpo del animal.

La sorpresa llegó cuando una vez que ya pasó todo y los agentes municipales se van del lugar, varias personas vuelven a requerir su presencia unos minutos después. El motivo no fue otro que las intenciones del dueño. Según estos, el hombre estaba intentando depositar el cadáver del perro en un contenedor de residuos sólidos urbanos y, finalmente, decidió dejarlo en la vía pública.

Ante esto, son los policías los que se hacen cargo de los restos del animal fallecido. La Policía Local ofreció la opción a los testigos de interponer una denuncia por maltrato animal. Sin embargo, la mayoría de los que allí se encontraban no estuvieron justo en el momento en que el hombre decidió abandonar el cadáver de su perro. Por lo que, pese a que se interpuso la denuncia, finalmente no pudo llegar a buen puerto por no haber sido testigos directos.