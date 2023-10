"Sobre los perros recibo más consultas por el seguro de responsabilidad civil que por las vacunas"

No es la primera, ni será la última, vez que Jerónimo tiene que contestar a la pregunta. ¿Ya tengo que asegurar a mi perro? o, ¿qué hay de los cursos, es obligatorio, dónde se hacen? “Las he respondido una media de 11 o 12 veces al día en las última semana. Vamos, que recibo más consultas por el tema del seguro que por vacunas”, ríe el veterinario de la clínica gaditana Nueva Tavira porque sabe que respuesta, “lo que es una respuesta clara” ante estas dudas derivadas de la entrada en vigor de la Ley del Bienestar Animal, “no se puede ofrecer todavía”.

En principio, “no”. “No hay que asegurar, ni hay que hacer el curso obligatorio para propietarios, entre otras cosas, porque la competencia en materia animal la tienen las comunidades autónomas y será la Junta la que tiene que adecuar su legislación. Hasta que esto no se haga, no se podrá hacer más, ni sabremos más detalles sobre estos dos puntos concretos de la Ley de Bienestar Animal”, confirma el profesional que la pasada semana acudió a un encuentro realizado por el Colegio de Veterinarios de Cádiz para hablarles de lo que se sabía de la normativa.

De esta forma, el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que según la nueva ley “lo deben tener todos los perros”, recuerda el veterinario gaditano, ahora mismo sólo es obligatorio “para las razas consideradas peligrosas y por mínimo un importe de 175.000 euros”, tal y como reza en la normativa andaluza. “Hay seguros que ya ofrecen incluirlo en el mismo seguro de, por ejemplo, la casa. También desde el Colegio de Veterinarios de Cádiz se firmó una póliza colectiva de Responsabilidad Civil con la aseguradora A.M.A. pero, bueno, todo eso está por determinar”, relata.

Igualmente ocurre con el precepto que indica la obligatoriedad de realizar un curso para cuidadores. “Sólo sabemos con seguridad que será gratuito y que será online, pero no sabemos si sólo se haría una vez y valdría para siempre, cuál sería el contenido lectivo de ese curso, si se hablará de alimentación o de cuidados o de qué, ni cuándo se puede comenzar a hacer... Sobre eso, tampoco hay nada”, lamenta Jerónimo que sí confirma que con la entrada en vigor el pasado viernes de la Ley se acabaría inmediatamente con los sacrificios y “se supone que también nosotros, los veterinarios, vamos a dejar de poner chips porque los animales vendrán chipados ya que se prohibe su venta a no ser de un criador registrado”, baraja sobre el documento en el que se recoge la prohibición de “la venta y exhibición en escaparates de perros, gatos y hurones”.

Con todo, estas dos cuestiones, el seguro de responsabilidad civil y la realización del curso para cuidadores, son los asuntos inmediatos que más dudas suscitan a los dueños de los animales de compañía. Cuestiones que desde el propio Ministerio de Derechos Sociales del Gobierno de España, con el que se puso en contacto este periódico, aseguran que no se pondrán en marcha “hasta que haya un nuevo Gobierno” puesto que la ley no cuenta con “un real decreto donde se registre el reglamento propio de la normativa”. Un reglamento que, aseguran, “está ya redactado y listo” pero que no se ha podido aprobar en Consejo de Ministros al estar el Gobierno en funciones. “Y no queremos adelantar nada de su contenido por si, finalmente, hay variaciones”, argumentan.