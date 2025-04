La peculiar iniciativa de Alcalá del Valle para dar salida a sus limones: "¿Qué hacemos con tantos?"

El Ayuntamiento de Alcalá del Valle ha abierto un proceso de participación a sus vecinos para tratar de dar una salida a un problema para el que no se encuentra por ahora solución más allá del desperdicio. Y es que, el mismo dilema que pueden presentar los naranjos (esos que dan naranjas amargas que no sirven para el consumo pero al que en Sevilla por ejemplo dan salida para la producción controlada de compost, cosméticos e incluso mandan a Gran Bretaña para su tradicional mermelada de naranja amarga), tienen en este municipio gaditano con los limones. Y lo cierto es que no encuentran remedio ni para lo uno ni para lo otro.

"¿Qué hacemos con tantos limones?", se pregunta el Consistorio en una publicación en Facebook que ha despertado un gran interés entre los vecinos. "En nuestras calles existen cientos de limoneros con miles de kilos de limones que realmente sería una pena tirarlos. Todos los días nuestras barrenderas recogen del suelo bolsas y bolsas. Se lo hemos ofrecido gratuitamente a diferentes empresas y cooperativas del sector que, a cambio del fruto, lo recolecten de todos los limoneros del pueblo, pero ninguna ha aceptado", explican en la exposición del problema, un asunto que también afecta a las naranjas agrias, que "se recogen y tiran porque nadie las quiere",

Expuesta la situación, han abierto una "vía de participación por si alguien tuviese alguna iniciativa o conociese alguna idea pues escucharla y llevarla a cabo, si procede. Por supuesto, la base es que el Ayuntamiento no cobraría, ni recaudaría nada, pero tampoco debe costarle nada. Todo sería a cambio del fruto", expone las condiciones de este singular aviso.

Una fiesta del limón

"Te has metido en un berenjenal", le comenta una vecina al alcalde, Antonio González Carretero, impulsor de la iniciativa. Y es que son muchos alcalareños los que han querido dar su opinión para solventar de una vez por todas el tema de los limones.

La idea que tiene más adeptos entre los seguidores es que la fijar un día en el calendario para celebrar la 'Fiesta del Limón', un evento que uniera a todo el pueblo y donde se organizaran concursos y mercadillos gastronómicos con el limón como producto básico. También habría una recolecta de limones (con premios y sorteos) y juegos infantiles, y todo amenizado con música y buen ambiente.

Hay quien, con una mentalidad algo más mercantil, propone hacer un licor tipo 'limoncello' exclusivo del pueblo o montar una fábrica que haga zumo de limón y que también emplee las naranjas para hacer mermelada.

Otros vecinos opinan que lo mejor es dejar los limoneros tal como están y que todo aquel que quiera o lo necesite, se acerque a cualquier rama a coger la cantidad que precise (aunque hay quien cree que habría que limitar el número de bolsas que se pueden recoger).

Las iniciativas se pueden dejar tanto en los comentarios de la publicación de Facebook (aquí hay ahora mismo 58) o bien, de manera privada, en la aplicación Bandomovil (nueva propuesta/incidencias) o en un mail a alcaldia@sanjosedelvalle.es.