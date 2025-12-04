Un nuevo barco de la flota fantasma rusa cruza aguas de Cádiz

Las aproximaciones de los buques de la flota fantasma rusa a las aguas de Cádiz a través de su paso por el Estrecho de Gibraltar son una constante desde hace meses. Un petrolero con bandera de Camerún bajo el nombre de 'Thron' navegó cercano a aguas territoriales de la UE en la tarde del 4 de diciembre. El barco, según datos de la web de tráfico marítimo Vessel Finder, venía procedente del puerto de Primorsk (Rusia) con destino al Canal de Suez, donde llegará el próximo 11 de diciembre.

El uso de barcos para transportar crudo de un lado a otro del mundo con banderas de otros países es una práctica habitual del Gobierno ruso para eludir las sanciones de la UE por la guerra de Ucrania. Dentro de estas mismas estrategias evasivas se incluyen los cambios de nombre cada cierto tiempo. De hecho, el buque de crudo registrado por las webs de trackeo del tráfico marítimo el pasado jueves 4 de diciembre cambió de nombre en mayo de este 2025. Recientemente, otro petrolero, el 'Amazon' también fue avistado cerca de las costas gaditanas con el mismo fin de mover el crudo ruso. Algo que las autoridades europeas sancionan explícitamente. Además, desde el pasado octubre, incluso anunciaron que se pasaría a una fase más agresiva de lucha contra la flota fantasma mediante el abordaje de estas embarcaciones.

Los países que incluyen al petrolero 'Thron' en su lista de sanciones a Rusia

El 'Thron' guarda similitudes con otros petroleros vistos por su origen y destino. Por un lado, el puerto de Primorsk u otros de importancia estratégica en Rusia . Por otro, puertos de la India como el de la ciudad de Vadinar u otros tantos. Este petrolero está incluido entre los barcos perseguidos por la UE, Reino Unido y Suiza desde febrero de 2025 por participar en la exportación de productos petroleros rusos usando prácticas de transportes irregulares. En junio de este año, se sumaron a esas sanciones Canadá y Australia, Nueva Zelanda se sumó desde este octubre. Actualmente, este buque está operado por la naviera china Chang Bai Shan Shipmanagement. Concretamente, las autoridades europeas consideran que el 'Thron' promueve y apoya acciones políticas destinadas a la explotación, el desarrollo o la expansión del sector energético en Rusia, incluida la infraestructura energética. El crudo ruso es uno de los blancos principales de los embargos y sanciones de Occidente desde que comenzara la invasión de Ucrania por parte del Gobierno de Putin.

Según datos aportados por la página War Sanctions, este barco perteneciente a la flota fantasma rusa ha llegado a usar el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, frecuentado por otros petroleros de este tipo, desafiando así a las sanciones impuestas por la UE. A su vez, también ha estado en otro puerto comunitario de la UE como es el de Augusta en Italia.