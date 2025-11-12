Un buque con crudo ruso sancionado por la UE y EEUU pasa cerca de aguas de Cádiz con destino Rusia

Rusia continúa sorteando las sanciones de la UE y EEUU por la invasión de Ucrania por vía marítima. El tránsito de buques que transportan petróleo, armas y otros elementos estratégicos para Rusia cerca de aguas de Cádiz es una constante desde que se iniciara la guerra en Ucrania. Este jueves 12 de noviembre el petrolero 'Amazon', con bandera de Omán pero vinculado a producción y exportación de crudo de Rusia, ha pasado cerca de las aguas de Cádiz a menos de 6 millas procedente del puerto de Argel, la capital de Argelia, según la web de rastreo Vessel Finder. Este 'Amazon' es uno de los barcos que figura en la lista de sancionados por la Unión Europea, Estados Unidos, Suiza y Canadá.

El 'Amazon' es uno más de barcos que componen la llamada flota fantasma de Rusia, cifrada en 557 por Bruselas. Esto son buques con banderas de otros países que realmente sirven a los intereses estratégicos de Rusia transportando armas e hidrocarburos, suministros básicos para la perpetuación de la actividad bélica del gobierno ruso en Ucrania. Para eludir el control de las autoridades de la UE y EEUU, estos buques cambian de nombre y de bandera cada ciertos meses. En este buque 'Amazon' ondea ahora a la bandera de Omán pero hace tan solo seis meses era la de Islas Comoras. Su nombre era el de Andrómeda en agosto de 2024 con la enseña de Barbados.

El barco 'Amazon' con crudo ruso, uno de los sancionados por la UE y EEUU, cerca de Cádiz / Vessel Finder

El destino del petrolero 'Amazon' es Rusia. Concretamente, su puerto base de Primorsk, uno de los más importantes del estado ruso en el Báltico y cerca de la frontera con Finlandia. Su llegada está prevista para el 21 de noviembre, nueve días después de pasar por el Estrecho de Gibraltar, sitio de paso habitual de muchos de estos buques sancionados por comerciar o estar bajo las órdenes de Rusia.

El buque 'Amazon', nombre que adoptó en septiembre de 2025, figura en la lista de barcos sancionados por la Unión Europea desde el 17 de diciembre de 2024 bajo el nombre de 'Andrómeda'. En la lista de sanciones, la UE aclara que su inclusión es en cumplimiento del artículo 3 de las medidas restrictivas adoptadas por el Consejo Europeo. En este articulado se aclara que en este listado están aquellos buques que "transporten petróleo crudo o productos petrolíferos incluidos en la lista del anexo XXV, originarios de Rusia o exportados desde Rusia, llevando a cabo prácticas de transporte marítimo ilegales y de alto riesgo según lo establecido en la Resolución A.1192 (33) de la Asamblea General de la Organización Marítima Internacional".

La principal naviera rusa, Sovcomflot, detrás del control real de este buque

Según la web ucraniana War Sanctions, especializada en el seguimiento de la guerra de Ucrania, el 'Amazon' se dedica al transporte de crudo ruso pese al embargo impuesto por la UE y EEUU. Detrás de este buque está la naviera estatal rusa Sovcomflot (SCF), siglas que incluso pueden verse en las fotos tomadas de este barco en 2021 y que ya no figuran en este petrolero en fotos tomadas con posterioridad. Es una de las navieras más grandes del mundo en el transporte marítimo de petróleo y gas. Su participación es vital en la producción y transportes de hidrocarburos rusos y sus fletadores principales son las compañías gasísticas y petrolíferas rusas.

El nombre de Sovcomflot no aparece directamente detrás del 'Amazon' pero sí una serie de empresas asociadas, según aclaran desde War Sanctions. También en este portal se puntualiza que SCF participa en casi todos los proyectos energéticos de calado del estado ruso. La forma de escapar de las sanciones occidentales ha sido transfiriendo buques a empresas creadas en jurisdicciones extranjeras e incluso en muchos casos paraísos fiscales que escapan al control de autoridades europeas. El 'Amazon', uno de los petroleros rusos sancionados, es un ejemplo de estas prácticas. Nunca ha tenido la bandera rusa pero forma parte de la flota fantasma.

Los datos técnicos del 'Amazon' en Vessel Finder indican que es un buque de unas 57 toneladas, con una longitud de 243, 98 metros y su anchura es de 42,33 metros.