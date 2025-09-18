La fragata 'Reina Sofía' de la Armada sigue al submarino ruso 'Novorossiysk' por aguas de interés nacional

La fragata Reina Sofía de la Armada española, con base en Rota, ha hecho seguimiento a un submarino y a un buque auxiliar rusos que transitaban por aguas de interés español, según informó el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

En un comunicado, el EMAD puntualizó que se trataba del submarino 'Novorossiysk' y el buque auxiliar 'Yakov Grebelsky'. Aunque no especifica cuándo ni dónde se produjo el seguimiento, al finalizar su labor, la fragata atracó en el puerto de Melilla.

Este submarino, de 2010, de la Flota del Mar Negro, pertenece a programa conocido como calse Kilo mejorada y la OTAN los ha denominado "agujero negro en el mar" por lo difícil que resulta detectarlos, dotado de una tecnología que los hace casi invisibles para los radares.

No es la primera vez que la Armada española realiza vigilancia de los movimientos de buques rusos por aguas españolas, enmarcadas en la operaciónes de Presencia, Vigilancia y Disuasión que se realizan de forma periódica. Este pasado mayo un patrullero de la Fuerza de Acción Martítima en Cádiz realizó un seguimiento varios buques de la marina de guerra de la Federación de Rusia a su paso por los espacios marítimos de interés nacional, entre otra vigilancias recientes. En enero, lo hizo la fragata Victoria por aguas del Golfo de Cádiz.

Activación de 'Sinergia 25' para la vigilancia del Estrecho, Mediterráneo y Canarias

La 'Reina Sofía' pariticpa en la activación 'Sinergia 25', en la que el Mando Operativo Terrestre (MOT) ha desplegadoa 1.000 militares de sus Grupos Tácticos en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, así como en las islas y peñones nacionales, con el objetivo de reforzar la protección de los espacios de interés de España. Mando Operativo Marítimo (MOM) ha reforzado la vigilancia en aguas del Estrecho, el mar Mediterráneo y el archipiélago canario.

En el ámbito marítimo, y coordinados desde el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima en Cartagena, distintos buques de la Armada, un avión D4 del Ala 49 del Ejército del Aire y del Espacio y Unidades de Defensa de Artillería de Costa (UDACTA) del Ejercito de Tierra coordinar sus distintas acciones para incrementar la vigilancia y observación sobre las aguas del Estrecho de Gibraltar, además de otros buques que navegan en las islas Canarias.

"De este modo, en el marco de las Operaciones Permanentes de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), se pretende coordinar las actividades permanentes de los distintos mandos operativos para asegurar la unidad de esfuerzos y garantizar la protección más oportuna y eficaz de la población y el territorio", han informado desde el EMAD.

El jefe de Estado Mayor del MOT, general de división Ramón Armada Vázquez, ha explicado que “en esta operación conjunta, nuestras unidades intercambian información y coordinan con otros Mandos a través de sus Centros de Operaciones Tácticos. Por ejemplo, con el Mando Operativo Marítimo hemos realizado el repliegue vía marítima de una Sección de refuerzo proyectada desde Melilla a Chafarinas y, con el Mando Operativo Aéreo, estamos dando protección a su Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA)”.