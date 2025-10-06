Los municipios de Cádiz donde es festivo el 7 y el 13 de octubre

El día de la Virgen del Rosario es festivo en dos municipios de Cádiz.

El mes de octubre contempla en la provincia de Cádiz diversos días festivos en varios municipios. Además del festivo nacional del 12 de octubre, se celebran otras fiestas locales, con el 7 de octubre como la primera de las jornadas reseñables.

Así este martes la celebración del día de la Virgen del Rosario trae fiestas locales a dos poblaciones donde comparten a la Galeona como patrona de su ciudad. Es en Cádiz y también en Rota. En la capital gaditana culminan la conmemoración con la salida procesional de la imagenen la tarde del martes mientras que en la Villa de Rota están en plenas fiestas patronales desde el viernes.

Pero esta semana hay que sumar además la fiesta nacional del 12 de octubre. Aunque en este 2025 cae en domingo en algunas comunidades el festivo se pasa al lunes 13 de octubre. Así, según se ha publicado en el BOE, sólo será festivo en cinco de las 17 comunidades autónomas que hay en España. En concreto, ese lunes será fiesta en Aragón, Asturias. Extremadura, Castilla y León y también en toda Andalucía, por tanto en toda la provincia de Cádiz.

En cuanto al calendario escolar además hay que tener en cuenta que hay que añadir otro día más de la semana que no será lectivo. Se trata de este viernes 10 de octubre, que se ha elegido este año como día de la comunidad educativa. Los estudiantes de la provincia enlazarán un puente, sin clases el viernes y el lunes 13 tampoco. Los de Cádiz capital y Rota tampoco tienen clase el día 7 como fiesta local.

Más festivos en octubre

En octubre, quedan además otras fiestas locales en la provincia de Cádiz. Se trata de las de Sanlúcar y Zahara de la Sierra.

En Sanlúcar el día 20 de octubre conmemoran la festividad de su patrón, San Lucas.

En Zahara de la Sierra, el 28 de octubre, tienen las fiestas patronales de San Simón y Judas.