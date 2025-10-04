Rota ya celebra sus Fiestas Patronales de la Virgen del Rosario

La Dama Mayor entrega la banda a una de las Damas de Honor en la inauguración de las Fiestas Patronales.

La Villa de Rota ya luce engalanada con lumbrado extraordinario, escenarios, banderolas y elementos decorativos para celebrar desde ayer viernes y hasta el próximo martes sus Fiestas Patronales en honor de Nuestra Señora del Rosario, Patrona y Alcaldesa Honoraria de la localidad. La jornada inaugural, celebrada el viernes 3 de octubre, arrancó al mediodía con un animado pasacalles de la Banda de Cornetas y Tambores, que recorrió distintas calles del municipio llevando el ambiente festivo a cada rincón.

Por la tarde, el protagonismo fue para las jóvenes que forman parte de la Corte de Honor, que participaron en el tradicional pasacalles desde la plaza de la Merced hasta el Castillo de Luna, donde fueron recibidas por el alcalde, José Javier Ruiz Arana.

La noche estuvo marcada por uno de los momentos más esperados de estas celebraciones: la Coronación de la Dama Mayor y la XXVI Exaltación de las Fiestas Patronales, actos celebrados en la plaza Bartolomé Pérez, con la participación de la Banda Municipal de Música “Maestro Enrique Galán” y la intervención de la exaltadora de este año, Lola Granados Bernal. Paralelamente, la plaza de la Merced vibró con la actuación de la orquesta Blue Sound, y se abrió al público el parque de atracciones de la zona de San Juan de Puerto Rico.

Un fin de semana cargado de tradición y espectáculos

El programa continúa este sábado 4 de octubre con una jornada pensada especialmente para el público familiar. A las 12:30 horas se celebrará un gran Pasacalle Infantil, con un itinerario que recorrerá algunas de las principales calles de la localidad, incluyendo un tramo sin música para personas sensibles al ruido.

La música volverá a ser protagonista por la noche. En la plaza Bartolomé Pérez actuarán a partir de las 20:30 horas Nolasco, Khiara y el dúo de DJs “Los Primos”. En paralelo, en la plaza de la Merced, el grupo de flamenquito Dakipaka ofrecerá su directo desde las 20:00 horas, seguido de la Orquesta Blue Sound a las 22:00 horas.

Para el domingo 5 de octubre se celebrará el Día Institucional de Rota, con actos como la Izada de la Bandera en la plaza Andalucía, la X Gala del Día de Rota en el auditorio municipal y, por la tarde, la Gran Cabalgata presidida por la Dama Mayor y su Corte de Honor.

Las fiestas proseguirán el lunes 6 con la tradicional cena baile en honor a la Corte y a la exaltadora, y alcanzarán su punto culminante el martes 7 de octubre, Día de la Patrona, con la solemne procesión de la Virgen del Rosario Coronada y un gran espectáculo pirotécnico desde el Castillo de Luna como cierre.

El Ayuntamiento invita a todos los vecinos y visitantes a sumarse a unos festejos que, año tras año, refuerzan la identidad y las tradiciones de la villa roteña.