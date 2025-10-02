Rota amplía la formación en Hostelería y Turismo con un convenio educativo hasta 2029

Taller Astaroth, uno de los espacios cedidos por el Ayuntamiento a la Junta para los ciclos de FP.

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Rota han formalizado un acuerdo que permitirá al alumnado del IES Arroyo Hondo desarrollar parte de su formación en instalaciones municipales hasta 2029. El convenio ha sido suscrito por el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, José Ángel Aparicio, y el alcalde de Rota, José Javier Ruiz.

La iniciativa se enmarca en la estrategia educativa de la Junta de Andalucía, que considera la Formación Profesional un pilar para mejorar la empleabilidad juvenil y atender las demandas del mercado laboral. En el caso de la provincia, el acuerdo cobra especial relevancia por el peso del turismo y la hostelería en su economía.

Según lo establecido, el consistorio roteño cederá al centro educativo varias dependencias municipales: dos aulas de la Escuela Taller Astaroth, un aula del Polideportivo Antonio Barrientos Chispa y el Pabellón Municipal. Estos espacios se destinarán al alumnado de los ciclos formativos de la familia de Hostelería y Turismo, entre los que se incluyen cocina, gastronomía, dirección de cocina, restauración y panadería y bollería artesanales.

Durante la firma del convenio, el delegado territorial señaló que el acuerdo “refuerza la apuesta de la Junta por una formación profesional de excelencia, vinculada a sectores estratégicos como la hostelería y el turismo”. Por su parte, el alcalde de Rota indicó que “apostar por esta formación es invertir en el futuro laboral de los jóvenes y en la proyección turística de la ciudad”.

Con esta colaboración, Junta y Ayuntamiento pretenden garantizar entornos adecuados para la formación práctica y académica, además de consolidar su compromiso conjunto con la educación, la empleabilidad juvenil y el desarrollo económico local y provincial.