Los Presupuestos Participativos de Rota destinan 300.000 euros a mejoras en el pabellón Antonio Barriento Chispa

Este lunes concluyó el proceso de votación de los Presupuestos Participativos 2025 con la celebración de la Asamblea Decisoria en el Castillo de Luna, un acto en el que se recogieron los votos presenciales de los vecinos y se realizó el recuento total junto a los emitidos de manera online. En total, la ciudadanía ha depositado 968 votos —937 online y 31 presenciales— para decidir el destino de los 300.000 euros que el Ayuntamiento reserva a esta iniciativa de participación ciudadana.

El delegado municipal de Participación Ciudadana, Jesús López, fue el encargado de anunciar los resultados. El proyecto más votado, con 2.239 puntos, ha sido el de la mejora de las instalaciones deportivas del pabellón Antonio Barriento Chispa, que se convertirá en la actuación a financiar en 2025.

La propuesta contempla la renovación de la iluminación y el pavimento de las pistas multideporte, pickleball y tenis, la instalación de una grada prefabricada y césped artificial en el entorno, la incorporación de pistas portátiles de pickleball, la sustitución de los extractores del pabellón cubierto para mejorar las condiciones de humedad y la adquisición de nuevo equipamiento deportivo como porterías de fútbol sala y canastas de baloncesto.

En segundo lugar quedó la renovación de las pistas de atletismo del estadio Antonio Pazos Puyana “Monago”, con 1.962 puntos. La tercera posición fue para la propuesta de mejora del propio estadio “Monago”, con 1.479 puntos, mientras que en cuarto lugar, con 1.367 puntos, se situó la reforma de los aseos y vestuarios del estadio Manuel Bernal Sánchez Romero.

Jesús López agradeció la implicación de la ciudadanía durante todo el proceso, desde la presentación inicial de propuestas en las asambleas deliberativas y la vía telemática, hasta la fase de votación online y la asamblea final. Según destacó, la experiencia “demuestra el compromiso de los vecinos con la participación activa en la toma de decisiones que afectan directamente al municipio”.