El Ayuntamiento de Rota explora nuevas oportunidades de negocio en el Mercado Central

El Ayuntamiento, a través de la Delegación Municipal de Comercio, anuncia que está realizando un sondeo para evaluar el interés de empresarios, autónomos y emprendedores en ocupar puestos disponibles en el Mercado Central de Abastos. El objetivo es analizar la demanda potencial y, en función de los resultados, valorar una futura licitación de estos espacios con el propósito de dinamizar la actividad comercial y gastronómica del recinto.

La teniente de alcalde delegada de Comercio, Encarna Niño, señala que los interesados pueden trasladar sus propuestas o ideas de negocio a través del correo electrónico de la delegación (comercio@aytorota.es) . Con esta iniciativa, el Consistorio busca determinar qué tipo de establecimientos podrían tener cabida en el mercado y de qué manera contribuirían a fortalecer su papel como punto de referencia en la ciudad.

El Mercado Central ha experimentado en los últimos años diferentes mejoras, como la renovación de su interior y exterior, la instalación de nueva iluminación y la incorporación de mobiliario en el patio central. Estas actuaciones, junto con el entorno histórico en el que se encuentra, son algunos de los elementos que el Ayuntamiento pone en valor a la hora de atraer nuevos proyectos que contribuyan a revitalizar el comercio local.