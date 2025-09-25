Los servicios municipales de Rota ya actúan en el polígono industrial

Tras conocerse la liquidación del contrato con la empresa adjudicataria de las obras de remodelación integral en el polígono industrial, el Ayuntamiento ya ha iniciado los trabajos a través de la empresa municipal MODUS. Los retrasos e inconvenientes causados tanto para los empresarios y comerciantes como para la ciudadanía fueron el detonante final de la ruptura del contrato, por lo que la premura del Consistorio ha sido máxima para reparar las zanjas que existen en distintos puntos y acabar así con las dificultades de tráfico, seguridad y movilidad.

Las labores, indican fuentes municipales, comenzaron en la jornada del miércoles, y continúan durante estos días hasta adecentar todas las zanjas que habían quedado sin asfaltar. Además, el Ayuntamiento está evaluando el estado actual de ejecución de la obra para trabajar en un proyecto que permita completar todas las reformas y mejoras de saneamiento y tráfico, modernización del alumbrado con luminarias eficientes, zonas de aparcamiento y demás actuaciones que requiere esta zona

Desde el Ayuntamiento se pide disculpas por las dificultades que la obra ha provocado tanto a los empresarios como a la ciudadanía, insistiendo en que "se adoptarán las medidas necesarias para ejecutar el proyecto que ha quedado suspendido por la resolución del contrato, de manera que el polígono industrial y comercial de Rota cuente con las condiciones e infraestructuras modernizadas que necesita".