El PP de Rota alerta sobre las consecuencias por la "mala gestión" en el polígono industrial

Este jueves, el Ayuntamiento de Rota informó a la ciudadanía de la resolución del contrato con la empresa que estaba llevando a cabo las obras en el polígono industrial debido a retrasos e incumplimientos desde el inicio de las mismas. Así, el Consistorio cogería los mandos de la remodelación asegurando que se garantizaría la seguridad y procedimiento de esta actuación que fue adjudicada en octubre del 2024.

Desde el PP de Rota, se insiste en que este inconveniente administrativo está afectando a comerciantes, industriales y usuarios del polígono Villa de Rota. La obra forma parte del proyecto subvencionado ‘Infraestructura Smart para el Fortalecimiento del Comercio en el DTI Rota’, financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos Next Generation, con un importe de 193.600 euros, al que el Ayuntamiento aporta 93.400 euros.

El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, había anunciado la resolución de esta subvención el 16 de diciembre de 2022, estableciendo inicialmente como fecha de finalización mayo de 2024. Sin embargo, la licitación y adjudicación de la obra se demoraron más de dos años, requiriendo varias ampliaciones de plazo, hasta que la adjudicación se formalizó el 16 de octubre de 2024. La obra comenzó finalmente el 11 de abril de 2025, lo que ha complicado cumplir con los plazos previstos inicialmente.

Actualmente, el polígono se encuentra parcialmente levantado, con zanjas abiertas, y el Ayuntamiento está evaluando el nivel de ejecución para planificar las reformas pendientes, que incluyen mejoras en saneamiento, alumbrado, tráfico y zonas de aparcamiento. El Partido Popular ha señalado que estos retrasos podrían comprometer la correcta utilización de la subvención europea y generar costes adicionales para completar la remodelación.