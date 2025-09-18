El Ayuntamiento de Rota toma las riendas del polígono industrial tras rescindir el contrato de la constructora
MODUS asumirá de inmediato las reparaciones y evaluará el estado actual de las obras para completarlas
La decisión llega tras meses de retrasos, incumplimientos y problemas de seguridad que afectaban a empresarios y tráfico
El nuevo Archivo Municipal de Rota ya es una realidad
El Ayuntamiento de Rota ha anunciado la resolución del contrato con la empresa adjudicataria de las obras de mejora del polígono industrial, tras detectar constantes retrasos, incumplimientos y problemas de seguridad que afectaban tanto a los empresarios de la zona como a la movilidad en el municipio.
El alcalde, José Javier Ruiz Arana, explicó que a partir de ahora será la empresa municipal MODUS la encargada de intervenir en la zona. Su actuación inicial consistirá en reparar las zanjas existentes y evaluar el nivel de ejecución actual de la obra, con el objetivo de elaborar un proyecto que permita completar todas las reformas previstas, incluyendo mejoras en saneamiento, tráfico, alumbrado eficiente y zonas de aparcamiento.
Ruiz Arana reconoció las molestias que la situación ha generado y aseguró que el Ayuntamiento mantendrá contacto directo con los empresarios para informarles del proceso y de las acciones que se seguirán para garantizar que el polígono cuente con las infraestructuras modernizadas previstas en el proyecto original.
Las obras, adjudicadas en noviembre de 2024 e iniciadas en abril de 2025, habían acumulado retrasos y situaciones consideradas peligrosas, según informes de coordinación de seguridad y de la Policía Local. Según el alcalde, las gestiones y requerimientos del Consistorio no obtuvieron respuesta por parte de la empresa, por lo que el Ayuntamiento asumirá la culminación del proyecto a través de MODUS.
El objetivo de la intervención municipal es garantizar que el polígono industrial y comercial de Rota cuente con las condiciones adecuadas para su actividad económica, con infraestructuras seguras y modernizadas.
