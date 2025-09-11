El nuevo Archivo Municipal Rota ya es una realidad

El Ayuntamiento de Rota inauguró el nuevo Archivo Municipal, un espacio concebido para garantizar la conservación, consulta e investigación del legado documental de la ciudad. El edificio, ubicado en la calle Santiago Ramón y Cajal, al inicio de la avenida de la Libertad, se presenta como un hito en la preservación de la memoria local.

Durante el acto, el alcalde José Javier Ruiz Arana destacó la trascendencia de esta apertura: “No inauguramos simplemente un edificio, estamos dotando de un hogar a la memoria de Rota, que desde hoy tiene casa, nombre y futuro”. El nuevo equipamiento permitirá reunir en un mismo espacio los fondos que hasta ahora estaban dispersos en dependencias municipales y en una nave del polígono industrial, en condiciones poco adecuadas para su conservación.

El Ayuntamiento ha querido rendir homenaje al cronista oficial de la ciudad rotulando el edificio con el nombre de “Cronista José Antonio Martínez Ramos”. Con ello se reconoce la labor de investigación y documentación que este ha desarrollado durante décadas, contribuyendo a poner en valor una parte esencial del patrimonio histórico de Rota.

En el acto intervinieron, además del alcalde, el diputado provincial responsable de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón Dorca, el propio cronista José Antonio Martínez Ramos y la teniente de alcalde delegada de Relaciones Institucionales, Encarna Niño Rico. Todos ellos participaron en el corte de cinta inaugural y coincidieron en subrayar la importancia de este proyecto como símbolo de la apuesta municipal por la preservación y difusión de la historia local.

El nuevo archivo, de 700 metros cuadrados, ha supuesto una inversión total de 765.316,19 euros. La financiación se ha cubierto en gran parte gracias a los 640.000 euros aportados por el Plan Inver 2022 de la Diputación Provincial de Cádiz, mientras que el Ayuntamiento de Rota ha completado la inversión con algo más de 125.000 euros de fondos propios.

El Archivo Municipal de Rota no solo funcionará como depósito documental. Sus instalaciones incluyen oficinas, salas de consulta y un salón multiusos destinado a actividades de difusión cultural y proyectos colaborativos. El edificio está dotado de sistemas avanzados de conservación y seguridad, así como de medidas de accesibilidad y eficiencia energética.

Con estas características, el Consistorio aspira a que el archivo se convierta en un referente cultural de la ciudad y en un recurso abierto tanto a investigadores y estudiantes como a cualquier vecino interesado en consultar los fondos históricos. La inauguración contó con la asistencia de representantes municipales, entidades culturales, asociaciones locales y numerosos vecinos, que quisieron acompañar este momento considerado un avance importante para la conservación del patrimonio documental de Rota.