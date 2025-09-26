Con el mes de octubre a la vuelta de la esquina todo el mundo se fija en el calendario laboral para ver en qué día de la semana cae este año el Día de la Hispanidad o Fiesta Nacional de España, una jornada festiva que todos los años se celebra el 12 de octubre. Hay veces que ese día cae en viernes o lunes, y eso permite disfrutar de un puente de tres días sin trabajar o sin ir a clase. E incluso otros años cae en martes o jueves, abriendo la opción ahí de un puente aún máyor de cuatro días. Este año, sin embargo, el 12 de octubre cae en domingo y, aunque todo el mundo pueda tener en mente que ese festivo se traslada automáticamente al día siguiente, es decir, al lunes 13, se da el caso de que eso no sucederá en toda España.

¿Dónde será festivo el lunes 13 de octubre? La respuesta hay que encontrarla en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 15 de octubre de 2024, en el que se recopilan los festivos para el año siguiente aprobados por el Estado y por las diferentes comunidades autónomas. Ahí, en una tabla adjunta, puede apreciarse que muchas comunidades autónomas habían preferido trasladar esta festividad de octubre a otros meses del año, priorizando otras celebraciones regionales igualmente arraigadas en sus poblaciones respectivas.

De esta manera, el lunes 13 de octubre sólo será festivo en cinco de las 17 comunidades autónomas que hay en España. En concreto, ese lunes será fiesta en Aragón, Asturias. Extremadura, Castilla y León y también en toda Andalucía.

Aparte del 13 de octubre, en la comunidad andaluza sólo restarán antes de finalizar el año cuatro festivos nacionales más que serán el sábado 1 de noviembre (Festividad de Todos los Santos) y tres días más en diciembre, en concreto el sábado 6 (Día de la Constitución Española), el lunes 8 (Inmaculada Concepción) y el jueves 25 (Natividad del Señor)