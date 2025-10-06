La ciudad de Cádiz celebra este martes el día de su Patrona, la Virgen del Rosario, que saldrá a la calla en la tradicional procesión de cada 7 de octubre. El mal tiempo de este día en el 2024 llevó a la suspensión de esta salida, que este 2025 espera recorrer el centro desde Santo Domingo.

Este domingo culminó la novena, en la que cada tarde han acudido distintos grupos, parroquias y hermandades, y este lunes será el pregón a la Virgen del Rosario, que este año pronuncia el joven cofrade Luis Cabeza a partir de las ocho de esta tarde.

Este martes, fiesta en Cádiz, por la mñana se celebrará la función votiva a las once de la mañana, presidida por el obispo y asistida por el Cabildo Catedral, en la que el alcalde renovará el voto de la ciudad.

El Ayuntamiento de Cádiz va a realizar una iluminación extraordinaria en la calle Sopranis para la ocasión. A través de la delegación de Fiestas, se van a poner varios puntos de luz que realzarán el paso de la Patrona por esta vía y que se suman a todos los exornos que son puestos por el Ayuntamiento a lo largo del recorrido.

Horario y recorrido de la procesión de la Virgen del Rosario en Cádiz

La procesión de la Patrona saldrá de Santo Domingo a las seis y media de la tarde, donde se prevé que esté de vuelta a las diez de la noche. La salida mantendrá el mismo recorrido que ha venido realizando en los últimos años

El recorrido será: Compás de Santo Domingo, Plocia, San Juan de Dios, Avenida Cuatro de Diciembre de 1977, Sánchez Barcáiztegui, Manzanares, Cobos, Catedral, Pelota, San Juan de Dios, Sopranis y Compás de Santo Domingo, regresando al convento dominico poco después de las diez de la noche.

El acompañamiento musical estará a cargo de la banda de cornetas y tambores de Rosario, será un año más la que abra el cortejo, en el que participan todas las hermandades de la ciudad (ya que además de Patrona de Cádiz el Rosario es patrona del Consejo y de las hermandades). Tras el paso pondrá música la banda portuense de Maestro Dueñas, que dirige Javier Alonso.