La procesión de la Patrona de Cádiz repetirá el itinerario de los últimos años

Las imágenes de la suspensión de la procesión de la Patrona de Cádiz

La fiesta del 7 de octubre parece haber encontrado su formato más adecuado, la orma perfecta para ese reencuentro de la Virgen del Rosario con la ciudad de la que es Patrona. Nuevamente la procesión de la Virgen mantendrá el mismo itinerario que viene repitiendo en los últimos años.

En concreto, la procesión de la Patrona saldrá de Santo Domingo a las seis y media de la tarde, para recorrer Compás de Santo Domingo, Plocia, San Juan de Dios, Avenida Cuatro de Diciembre de 1977, Sánchez Barcáiztegui, Manzanares, Cobos, Catedral, Pelota, San Juan de Dios, Sopranis y Compás de Santo Domingo, regresando al convento dominico poco después de las diez de la noche.

Así viene ocurriendo el 7 de octubre desde hace varios años en que la procesión sufrió una pequeña modificación en su inicio, pasando por Canalejas en lugar de Nueva. Además, conviene recordar que la salida de este año supondrá el regreso de la Virgen a las calles en el día de su festividad, ya que el año pasado la procesión tuvo que ser suspendida a causa de la lluvia.

Además del recorrido, la procesión mantiene también tanto el acompañamiento musical como los responsables de la cuadrilla de cargadores. La banda de cornetas y tambores del Rosario será un año más la que abra el cortejo, en el que participan todas las hermandades de la ciudad (ya que además de Patrona de Cádiz el Rosario es patrona del Consejo y de las hermandades). Y tras el paso seguirá marchando la banda portuense de Maestro Dueñas, que dirige Javier Alonso.

Sigue la novena

Los preparativos de cara a la fiesta del próximo martes siguen cada tarde–noche en Santo Domingo, donde avanza la novena en honor de la Patrona a la que cada tarde acuden distintos grupos, parroquias y hermandades. A las siete y media comienzan los cultos a diario, siendo la eucaristía a las ocho.

La novena culminará el domingo, día 5, celebrándose el día 6 el pregón a la Virgen del Rosario, que este año pronunciará el joven cofrade Luis Cabeza a partir de las ocho de la tarde.

Y el día 7 se celebrará la función votiva a las once de la mañana, presidida por el obispo y asistida por el Cabildo Catedral, en la que el alcalde renovará el voto de la ciudad.