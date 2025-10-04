La banda Rosario de Cádiz busca nuevos integrantes

La banda Rosario de Cádiz busca estos días personal para integrarse en su formación. Así lo han anunciado en su perfil de X, donde reflejan concretamente que abren plazas "para su batería, tanto de tambor como de bombo, y para la cuerda de bajos (bombardino, trombón y tuba)". Todas aquellas personas interesadas en formar parte de la cada vez más popular banda pueden dirigirse a su local de ensayo, ubicado en la calle Algodonales 5, en la Zona Franca de Cádiz, de lunes a jueves, de 21.00 a 23.00 horas.

La banda de cornetas y tambores Rosario de Cádiz ha protagonizado una trayectoria meteórica y cada vez más brillante. Se reafirmó como una de las grandes formaciones musicales de Andalucía hace varios años, con una proyección que dio un paso más allá cuando la Junta de Andalucía eligió a la formación gaditana para poner música a la campaña 'Andalusian Crush'. Una campaña que unió a Peter Dinklage, actor de Juego de Tronos, con la ya famosa banda gaditana.

A partir de ese momento la banda se convirtió en todo un valor de la promoción turística de la comunidad, llevando los sones de su marcha hasta Madrid en el inicio de Fitur, la feria de turismo más importante de Andalucía. Su vibrante marcha 'Eternidad', que tampoco faltó y emocionó en la gala andaluza del 28-F de 2024, es sin duda de las más buscadas y demandadas en cada uno de actos a los que acuden y en youtube.