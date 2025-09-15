Marian Rojas Estapé, psiquiatra: "El 'multitasking' aumenta el estrés y reduce la concentración"

Con la vuelta a la rutina tras las vacaciones, septiembre llega cargado de listas interminables de tareas pendientes: trabajo, familia, estudios, proyectos personales… Una sensación de aceleración que, lejos de ayudar, puede convertirse en un arma de doble filo. La psiquiatra Marian Rojas Estapé ha querido poner el foco en una práctica cada vez más extendida y que, según advierte, está afectando de manera directa a la salud mental: el multitasking.

En un reciente mensaje compartido en sus redes sociales, la especialista subraya que "el multitasking aumenta el estrés y reduce la concentración". Y es que, aunque a menudo se percibe como una forma de ser más productivos, la realidad apunta a lo contrario.

La trampa de la atención dividida

Según explica Rojas Estapé, se han normalizado conductas que empujan a estar en constante modo de atención dividida: responder mensajes mientras se trabaja, revisar el correo electrónico en medio de una conversación o intentar avanzar en varias tareas de forma simultánea. Sin embargo, lejos de acercar a la eficiencia, estas prácticas provocan el efecto contrario: desconcentran y disminuyen la calidad de lo que se hace.

"Hacer varias cosas a la vez no significa ser más productivo", señala. De hecho, la especialista incide en que la mente "no está diseñada para vivir en un estado de atención dividida constante". Cada interrupción o cambio de foco exige un esfuerzo extra de reorganización mental que no solo agota, sino que también eleva los niveles de ansiedad.

Septiembre, un mes delicado

El inicio de curso es, según la psiquiatra, un momento especialmente sensible para caer en este patrón. Tras semanas de desconexión durante el verano, intentar reconectar de golpe con todas las obligaciones genera picos de estrés difíciles de gestionar.

"Siempre digo que septiembre es un mes especialmente delicado para quienes se dejan llevar por el multitasking. A mí me ocurre en alguna ocasión, intento llegar a todo, pero no siempre es posible", reconoce.

Ese intento de abarcar más de lo que realmente puede asumirse se traduce en una sobrecarga mental y emocional que, a medio plazo, impacta en el bienestar.

Orden frente al ruido

La clave, insiste Rojas Estapé, no está en hacer más, sino en hacerlo mejor. "Tu mente necesita orden, no ruido", apunta. De ahí la importancia de establecer prioridades, simplificar las rutinas y enfocarse en lo verdaderamente importante.

Un principio que resume en una fórmula clara: menos es más. Al reducir las distracciones y centrar la energía en aquello que requiere mayor atención, no solo mejora la calidad del resultado, sino que también disminuye la presión interna que genera el querer estar en todas partes a la vez.

Cómo aplicar el “menos es más”

La especialista propone afrontar este mes con calma y tomar conciencia de que no se trata de rendir en todas las áreas de forma inmediata. Algunas pautas sencillas que pueden aplicarse son:

Organizar las tareas según su nivel de prioridad .

. Evitar la tentación de responder mensajes o correos en mitad de otra actividad .

. Dedicar bloques de tiempo a una sola tarea .

. Respetar espacios de descanso para recuperar la concentración.

En definitiva, se recomienda apostar por la calidad en lugar de la cantidad.

El reto de reconectar con equilibrio

El mensaje de Rojas Estapé es claro: la productividad real no surge de la dispersión, sino del foco. En un mundo en el que la multitarea parece haberse convertido en una virtud, la psiquiatra invita a replantear los hábitos con los que se afronta el día a día.

"Recuerda: no se trata de hacer más, sino de hacerlo mejor", concluye. Un recordatorio necesario para quienes, en plena vuelta a la rutina, sienten la presión de querer estar en todas partes y acaban pagando el precio de un estrés creciente.