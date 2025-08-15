Marian Rojas Estapé, psiquiatra, explica cómo cuidar la mente en vacaciones: los 5 consejos para un verano más feliz

En pleno verano, muchos cuentan los días para las vacaciones como si fueran la solución a todo el cansancio acumulado durante el año. Sin embargo, para la psiquiatra Marián Rojas Estapé, descansar no significa únicamente tumbarse en la playa o dormir más horas. En un reciente vídeo publicado en sus redes sociales, la especialista recuerda que el bienestar mental también necesita un espacio en nuestra maleta estival.

"Las vacaciones no solo son para descansar el cuerpo. También son una oportunidad para cuidar nuestra mente", señala Rojas Estapé. En un momento en el que las prisas, el estrés laboral y la hiperconexión digital marcan el día a día, el verano puede convertirse en una etapa perfecta para reequilibrar nuestras emociones y aprender a escucharnos.

La doctora propone cinco pautas sencillas para que este descanso sea realmente reparador, tanto por fuera como por dentro.

1. Regálate tiempo de calma

No todos los días de vacaciones necesitan estar repletos de planes, excursiones o actividades. La psiquiatra recomienda reservar momentos vacíos, sin agenda, para simplemente "respirar, pensar, observar… estar". En su opinión, el silencio y la pausa son herramientas poderosas para recuperar el equilibrio emocional.

2. Cuida tu voz interior

Rojas Estapé recuerda que no siempre vamos a sentir lo que creemos que "deberíamos" sentir en vacaciones. Y está bien. Hablarse con amabilidad, sin exigencias ni culpas, es clave para disfrutar realmente de estos días. "No te exijas estar bien todo el tiempo", insiste.

3. Protege tu descanso

Dormir bien no es un lujo: es una necesidad biológica y emocional. La especialista aconseja priorizar el sueño nocturno, escuchar al cuerpo y no restarle horas al descanso por compromisos sociales o por el hábito de trasnochar. Un sueño reparador contribuye a mejorar el estado de ánimo y la claridad mental.

4. Cuidado con el FOMO

El Fear of Missing Out o miedo a perderse algo es un fenómeno que se intensifica en vacaciones. Las redes sociales están llenas de imágenes idílicas que, muchas veces, no reflejan la realidad. Comparar nuestras vacaciones reales con las versiones editadas de otros solo genera frustración. “El bienestar no se mide en likes”, subraya Rojas Estapé.

5. Desconecta del mundo digital

El último consejo es, probablemente, el más difícil en la era actual: alejarse del móvil y las redes para conectar con lo que de verdad importa. El verano es la ocasión perfecta para retomar conversaciones sin prisa, pasar tiempo con las personas cercanas y reconectar con la naturaleza. La doctora anima a buscar “conexiones reales” que nos nutran emocionalmente.

Más allá de estos consejos, Rojas Estapé plantea una reflexión: si no aprendemos a cuidar nuestra mente en vacaciones, es probable que volvamos a la rutina igual de agotados que cuando nos fuimos. "Las vacaciones deben ser un espacio para reconectar contigo mismo, recuperar el equilibrio y regresar con más claridad a la rutina", afirma.

En un contexto en el que los problemas de salud mental han aumentado en los últimos años, sus palabras invitan a repensar la forma en la que vivimos el verano. La clave no está en hacer más, sino en hacer mejor: dedicar tiempo a lo que realmente nos recarga y nos acerca a un bienestar más profundo y duradero.