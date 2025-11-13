Lucas responde a las acusaciones de Andy: "Él siempre ha sido un vago"

Lucas González, del dúo Andy y Lucas, ha respondido con contundencia a las acusaciones vertidas por Andy Morales en los últimos días. Lo ha hecho sin rodeos, visiblemente molesto y con un mensaje directo hacia quien fue su compañero de escenario durante más de dos décadas. "Me debe la vida. Cuando la Covid-19 necesitaba dinero y le dejé 60.000 euros y todavía no me los ha devuelto", ha afirmado en declaraciones emitidas en el programa El tiempo justo de Telecinco.

"Siempre ha sido un vago"

Las palabras de Lucas han sorprendido por su dureza y por la cantidad de detalles que ha decidido hacer públicos. "Él siempre ha sido un vago. Se levanta a las 3 de la tarde. No ha puesto dinero para carteles, ni mupis, ni vallas, ni para adelantos... Y dice que cobra 2.000 euros. Pedazo de sinvergüenza", ha declarado sin filtros, dejando claro que su relación con Andy está completamente rota.

El cantante gaditano asegura que, durante los últimos años del dúo, el esfuerzo no fue compartido y que la carga de trabajo y de inversión económica recayó casi por completo sobre él. “Nada más que la producción vale 40.000 euros: el escenario, las luces, los vídeos... Si metes a 2.000 personas ya das pérdidas. Y hemos metido batacazos en muchos conciertos”, ha señalado, insistiendo en que el rendimiento económico de la gira estuvo lejos de lo que Andy habría insinuado.

Lucas afirma que tiene pruebas

Según Lucas, los números desmienten las quejas de su excompañero. "Ha ganado cerca de 450.000 euros por la gira y esto lo puedo demostrar con papeles", ha asegurado, al tiempo que ha criticado el entorno que, a su juicio, ha influido negativamente en Andy. "Si es que es tonto, está muy mal aconsejado. Tiene un séquito al lado que es veneno puro. Es un pájaro", ha añadido, en unas declaraciones que reflejan el profundo desgaste entre ambos artistas.

Durante los últimos días, las palabras de Andy en televisión —en las que cuestionó la actitud de Lucas y habló de un distanciamiento personal y profesional— habían avivado una polémica que ya parecía cerrada. Sin embargo, la respuesta de Lucas ha reactivado el conflicto y ha puesto sobre la mesa una guerra de versiones en la que cada uno sostiene su verdad.

Andy no puede cantar las canciones de Andy & Lucas

El intérprete de Tanto la quería también ha querido aclarar el tema de los derechos de las canciones que marcaron su carrera conjunta. “Esas canciones son de Lucas González. Yo he vendido los derechos, pero siguen siendo mías. Eso que no se confunda”, ha dicho, dejando entrever que el conflicto no solo es sentimental o económico, sino también artístico.

La tensión entre los dos artistas, que comenzaron su carrera en 2003 con un éxito fulgurante, ha ido en aumento desde el anuncio de su separación. En las últimas semanas, ambos han protagonizado un cruce público de reproches que ha dejado en shock a sus seguidores.

Andy prefiere guardar silencio

Por su parte, Andy Morales ha optado esta vez por no entrar en la disputa. En declaraciones recientes, el artista ha querido zanjar el tema con una breve frase: “No voy a entrar en su juego”. Con esas palabras, intenta poner fin a una polémica que parece no tener punto final cercano.

Mientras tanto, el enfrentamiento entre Andy y Lucas se ha convertido en uno de los temas más comentados del panorama musical español, reabriendo las heridas de una de las separaciones más sonadas de los últimos años.