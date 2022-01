Las frutas que no pueden faltar en tu dieta para adelgazar, incluso por la noche

Las frutas son parte esencial de una dieta sana y equilibrada. Tomarla además entre horas, suele producir un efecto saciante que ayuda a no picar otros alimentos que puedan engordar y nos alejen del objetivo de perder peso o mejorar la salud que muchas personas se ponen a principios de año.

Si es el tuyo, y aunque de forma clara es un alimento saludable, no todas tienen las mismas calorías, la misma azúcar o las mismas propiedades. E incluso algunas puedan dar sensación de hinchazón a unas personas o a otras no. Aquí, a modo general, te recordamos las más indicadas para adelgazar e incluso desmitificando mitos de si son malas consumirlas por las noches, porque depende de cuál y para quién.

La fruta más indicada para la noche

Si hay una fruta más indicada para la cenar esta es la manzana. Tiene poca calorías, mucha fibra, y combate la acidez estomacal. Además lo mejor es que la comas sin pelar, limpiándola bien, lo que te aportará más fibra si cabe. Y puede ser de cualquier color, la que más te guste.

Si no te apetece manzana para cenar, tienes alguna otra opción más. Por ejemplo el kiwi, que con pocas calorías también, optimiza la calidad del sueño y hasta prolonga su duración según algunos estudios.

También puedes optar por unos frutos rojos, moras o frambuesas, con bajo contenido calórico y mucha fibra. Junto a un yogur, puede ser una cena ideal, sana y saciante. Se podría unir además la fresa.

Frutas para adelgazar, pero de día

Aunque hay frutas que se pueden unir perfectamente con el objetivo de perder peso, no están indicadas por la noche. Es el caso de las naranjas, por su acidez. Eso normalmente, aunque habrá a algunas personas que no se las cause. Aquí podríamos unir el pomelo o la papaya, una fruta exótica que sólo aporta 43 calorías por cada 100 gramos.

Las peras, ricas en agua y pectina, suele estar en las dietas de adelgazamientos propuestas por nutricionistas. Tampoco te faltará la piña, una fruta diurética y depurativa por excelencia, ideal para deshincharte.

Favorece la expulsión de toxinas la sandía. Tiene un contenido calórico muy bajo con lo que puedes aprovechar para comer toda la que qiueras para saciarte.

Por último, otra con muchas agua pero también fibra son las ciruelas.

Uno de los mejores momentos para consumir la fruta es por las mañanas para el desayuno o para la merienda, porque además de absorber sus nutrientes consigues un efecto saciante para esperar a la siguiente comida.

Y recuerda mantener una dieta equilibrada y haza ejercicio. Andar es una actividad básica para lograr perder calorías,