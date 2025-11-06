Francisco Martín, meteorólogo, sobre la tormenta del miércoles en Cádiz: “La línea de turbonada se desplazó más al norte” y alejó las lluvias previstas en la provincia

El paso de la vaguada este miércoles 5 de noviembre por Cádiz terminó dejando pocas incidencias en la provincia a pesar del aviso naranja activado por la Agencia Estatal de Meteorología a las 16:00 horas y que cayó a las 21:00 horas, una hora antes de lo previsto. Aunque la lluvia arrancó con fuerza con chaparrones en localidades como Cádiz y El Puerto (que duraron poco tiempo) y granizo de gran tamaño en Jédula, fueron muchos los municipios en los que prácticamente no se registró ningún elemento adverso.

Sobre el comportamiento de la tormenta del miércoles, Francisco Martín, meteorólogo que ha trabajado durante 38 años en Aemet (ahora ya jubilado) y experto en fenómenos convectivos (danas, tormentas profundas,...), explica que desde tres días antes, los predictores de Andalucía, en coordinación con otros de Madrid y del norte del país, ya avanzaban una "situación tormentosa compleja en el oeste de Andalucía". Se hablaba de "tormentas organizadas muy profundas" y que podrían tener efectos especialmente adversos como lluvias intensas, granizos, posibilidad de tornados, etc. A medida que pasaban los días, explica Martín, los modelos meteorológicos iban confirmando la situación tan complicada en esta zona de la comunidad por lo que Aemet pasó a elevar de amarillo a naranja el nivel de riesgo.

Sin embargo, continúa exponiendo Martín, a primera hora del miércoles, los modelos numéricos de predicción, que no son exactos, empezaron a arrojar pequeños cambios en la trayectoria "de la línea de la turbonada, con esas tormentas profundas y organizadas". Esta predicción, confirmada con la observación de los modelos y radares meteorológicos, avanzaba que el fenómeno que se esperaba que pasara por la zona de Huelva, Cádiz y Sevilla se había desplazado más hacia el norte, a la zona sur de Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, llegando incluso a Madrid.

¿Por qué se mantiene el aviso naranja cuando hay un cambio en la previsión?

Tal como razona Martín, "la situación de los predictores se vuelve compleja en esta situación. ¿Qué hacer con los avisos activados, se mantiene la previsión y el aviso naranja por precaución o se reduce?" En este caso, la decisión fue la de mantener el nivel del aviso por prudencia, especialmente porque es un tipo de tormentas difícil de predecir y porque la situación tormentosa de la zona seguía siendo una realidad.

Martín recuerda que este tipo de tormenta organizada y profunda fue la que hace algo más de siete días, el 29 de octubre, dejó anegada Sevilla al registrarse entorno a 100 litros por metro cuadrado en 15 horas sobre la capital. Igualmente indica que esta turbonada ha terminado barriendo toda la Península, de oeste a este, afectando especialmente a Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Cataluña y Baleares.

El experto refuerza el hecho de que "en todos los equipos hay incertidumbre" y es que no estamos "ante una ciencia exacta".

Los 'vientos llovedores' de Cádiz

El meteorólogo Francisco Martín utiliza el concepto 'vientos llovedores' para referirse a esos vientos que llevan las lluvias a cada zona del país, precipitaciones que dependen de la dirección de ese viento y de la carga de humedad que transporte. En el caso de Cádiz, estos 'vientos llovedores' son los del suroeste (Martín avanza la entrada del suroeste la semana que viene), el predominante por otra parte en la ciudad según explicó Manuel Salguero, meteorólogo gaditano detrás de la cuenta en X (antes Twitter) @EtiempoenCadiz.

"Este viento en invierno está asociado a situaciones de bajas presiones atlánticas, es decir, que cuando hay borrascas por la zona, el viento comienza soplando sur y va rolando poco a poco a poniente pasando por suroeste. Es el viento que más sopla entre la primavera y el otoño, el típico de la brisa en Cádiz" aclaraba Salguero en una conversación con Diario de Cádiz.

Cuando el viento sopla con más fuerza en Cádiz suele ser con temporales de suroeste, con profundas borrascas próximas al Golfo de Cádiz. Típicas situaciones en otoño y también, aunque en menor medida, en invierno y algo menos frecuente ya en primavera. En situaciones así, el viento de suroeste puede llegar a alcanzar o incluso superar los 100 km/h (el levante también puede soplar con intensidad aunque no tanta, suele ser racheado pero estas no suelen superar los 70-80 km/h) y dándose las situaciones más 'normales' en estas situaciones como ver las olas saltar por los bloques del Campo del Sur o las incidencias relacionadas con fachadas y árboles.