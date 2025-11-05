Una vaguada activa el aviso naranja en Cádiz por lluvia, tormentas y posibles tornados: las horas críticas y municipios donde se espera que llueva más

Las lluvias vuelven a Cádiz, a toda la provincia, esta vez con el aviso naranja activado por la Agencia Estatal de Meteorología, para advertir de precipitaciones intensas y tormentas en toda la provincia gaditana, así como fuerte viento, sin descartar la aparición de tornados. En concreto, Aemet habla de riesgo importante por lluvias tanto en el litoral gaditano, como la Janda, la Campiña, la Sierra y el área del Estrecho, por acumulados que podrían llegar a 30 litros por metro cuadrado en una hora. En cuanto a los vientos, alcanzarán los 70 kilómetros por hora, una situación general que podría mantenerse durante todo el día, hasta las 22.00 horas en la que está fijada el fin del aviso.

La previsión a primera hora de la mañana de este miércoles 5 de noviembre se mantiene respecto a la que se actualizó el martes en lo referido a lluvias (nivel naranja) y viento (nivel amarillo) aunque aumenta el riesgo asociado a la aparición de tormentas en momentos puntuales, que pasa de amarillo a naranja. En este sentido, Aemet indica la posibilidad de que se produzcan "tormentas con abundante aparato eléctrico, sin descartar que vayan acompañadas de granizo grande y que se produzcan tornados". Todos los avisos se activará a las 16:00 horas y durarán hasta las 22:00 horas. Por ahora, para el jueves 6 no hay previsto ninguno.

Según el portal de meteorología estatal, el origen es una vaguada en altura que afectará especialmente a la mitad occidental de Andalucía.

Ante la nueva previsión meteorológica, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pide precaución a la ciudadanía, "porque nos informan desde la Aemet de que las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, previsiblemente, estarán en alerta naranja", con lluvias "potencialmente altas" en algunas localidades y vientos de alta intensidad que pueden provocar la caída de árboles. Por este motivo ha solicitado evitar riesgos innecesarios ante la alerta prevista en toda la provincia y el pronóstico de que se puedan recoger hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en algunos municipios. Esta es la previsión por localidad.

Este nuevo aviso llega tras el que se activó la semana pasada en Cádiz, amarillo, que finalmente pasó de largo salvo por las inundaciones y algunos destrozos provocados por una manga marina en los municipios de la costa noroeste, y que pilló de lleno en Sevilla y Huelva, provincia esta última donde se activó el aviso rojo.

Previsiones de lluvias por municipios

Respecto a las lluvias acumuladas, Aemet ha actualizado también las cifras de lo que espera registrar así como las horas en las que lloverá con mayor intensidad en Cádiz este miércoles, 5 de noviembre. Esta es su predicción por horas y por municipios.

Alcalá de los Gazules: 3 litros por metro cuadrado a las 18:00 horas

Alcalá del Valle: 16 litros a las 18:00 y 8 litros a las19:00 horas

Algar: 3 litros a las 17:00 y 6 a las 18:00

Algeciras: 7 litros a las 19:00

Algodonales: 16 litros a las 18:00

Arcos de la Frontera: 9 litros a las 17:00 y 4 a las 18:00

Barbate: 15 litros a las 18:00

Barrios, Los: 0,7 litros a las 19:00

Benalup-Casas Viejas: 0,7 litros a las 18:00

Benaocaz: 18 litros a las 18:00

Bornos: 2 litros a las 18:00

Bosque, El: 28 litros a las 18:00

Cádiz: 12 litros a las 17:00

Castellar de la Frontera: 14 litros a las 18:00 y 13 litros a las 19:00

Chiclana de la Frontera: 7 litros a las 17:00

Chipiona: 4 litros a las 16:00

Conil de la Frontera: 1 litros a las 18:00

Espera: 0,5 litro a las 17:00

Gastor, El: 14 litros a las 18:00

Grazalema: 20 litros a las 18:00

Jerez de la Frontera: 3 litros a las 17:00

Jimena de la Frontera: 4 litros a las 18:00 y 7 litros a las 19:00

Línea de la Concepción, La: 1 litro a las 19:00

Medina-Sidonia: 9 litros a las 17:00 y 5 litros a las 18:00

Olvera: 14 litros a las 18:00 y 6 litros a las 19:00

Paterna de Rivera: 4 litros a las 18:00

Prado del Rey: 15 litros a las 18:00

Puerto de Santa María, El: 3 litros a las 17:00

Puerto Real: 15 litros a las 17:00

Puerto Serrano: 1 litro a las 18:00

Rota: 1 litro a las 17:00

San Fernando: 2 litros a las 17:00

San José del Valle: 16 litros a las 17:00 y 7 litros a las 18:00

Sanlúcar de Barrameda: 3 litros a las 17:00

San Roque: 1 litro a las 19:00

Setenil de las Bodegas: 16 litros a las 18:00 y 3 litros a las 19:00

Tarifa: 9 litros a las 19:00

Torre Alháquime: 9 litros a las 18:00 y 8 litros a las 19:00

Trebujena: 4 litros a las 17:00

Ubrique: 2 litros a las 18:00

Vejer de la Frontera: 1 litro a las 17:00

Villaluenga del Rosario: 3 litros a las 18:00

Villamartín: 0,7 litro a las 18:00

Zahara: 20 litros a las 18:00 y 3 a las 19:00

Estas son las previsiones de acumulados de Aemet para estas horas concretas, las horas más críticas de la jornada, aunque la inestabilidad y por tanto la posibilidad de que siga lloviendo, se prolongará durante todas las horas que estén activos los avisos (un total de 6 horas).

Recomendaciones para la población