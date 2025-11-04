Aviso naranja por lluvias en Cádiz: piden "extremar las precauciones y evitar riesgos innecesarios"

"Prudencia" y usar el "sentido común" es lo que ha pedido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ante la activación de la alerta naranja por lluvias intensas este miércoles en Cádiz. "Quiero pedirle a los ciudadanos que a partir de mañana sean prudentes, porque nos informan desde la Aemet de que las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, previsiblemente, estarán en alerta naranja", con lluvias "potencialmente altas" en algunas localidades y vientos de alta intensidad que pueden provocar la caída de árboles.

Moreno ha reclamado a los ciudadanos "prudencia" y evitar "riegos innecesarios" ante la "alerta naranja" prevista en todas las comarcas de la provincia de Cádiz y ante el pronóstico de que se puedan recoger hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en algunos municipios. Hay que tener en cuenta además que Aemet también avisa del riesgo de que de produzcan tornados asociados a los vientos intensos de componente sur que soplarán durante la jornada, con rachas que podrían alcanzar los 70 km/h.

"Mañana vamos a tener un día complejo"

"A pesar de este sol que brilla hoy con intensidad, mañana vamos a tener un día complejo, y cuando tenemos un día complejo, lo que tenemos que hacer todos es extremar las precauciones", ha recalcado el presidente.

Ha pedido aplicar el "sentido común" ante lo que se espera mañana en esas provincias: "No pasar por arroyos, ni ríos, ni por zonas inundables; no bajar, si hay ya una lluvia intensa, a recoger el coche al sótano, y no dejar los coches al lado de un arroyo, ni de un río".

Ante posibles inundaciones en calles, el presidente ha recomendado que los ciudadanos que se encuentren en sus casas, vayan a las plantas altas.

"En definitiva, cosas que son del sentido común y que son fundamentales para evitar riesgos y, por tanto, para salvar vidas", ha añadido Juanma Moreno, quien ha confiado en que los ciudadanos, a lo largo de todo este año, en "que tendremos previsiblemente periodos de lluvia intensa en algunas zonas de Andalucía extrememos las precauciones y evitemos riesgos innecesarios".