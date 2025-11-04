Aemet activa los avisos amarillos en Cádiz para el miércoles: así son las previsiones actualizadas por lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sigue dando cuenta del cambio del tiempo que se va a experimentar en la provincia de Cádiz este miércoles 5 de noviembre. Con datos más fiables en tanto en cuanto se va acercando el día, Aemet explica que "a partir del martes por la tarde un frente frío con lluvias barrerá la Península de oeste a este; el miércoles en el suroeste peninsular las lluvias serán persistentes, intensas y acompañadas de tormenta". La información actualizada la ofrece en su perfil de X (antes Twitter) junto con un imagen en movimiento de la previsión del radar en el que efectivamente se ve un frente aproximándose por el oeste y que teñirá la provincia de Cádiz de morado el miércoles. Este color implica desde el punto de vista meteorológico que Aemet espera acumulados de entre 10 y 25 litros por metro cuadrado en 6 horas en algunos puntos de Cádiz.

Previsiones actualizadas de lluvias en Cádiz para el miércoles 5 de noviembre

Respecto a las lluvias acumuladas, Aemet está actualizando también las cifras de lo que espera registrar así como las horas en las que lloverá con mayor intensidad en Cádiz durante esa jornada de miércoles 5 de noviembre. Esta es su predicción por horas y por municipios para esa jornada.

Alcalá de los Gazules: 24 litros por metro cuadrado a las 18:00 horas

Alcalá del Valle: 12 litros a las 19:00 horas

Algar: 28 litros a las 18:00

Algeciras: 8 litros a las 20:00

Algodonales: 10 litros a las 18:00 y 12 a las 19:00

Arcos de la Frontera: 29 litros a las 18:00

Barbate: 2 litros a las 19:00

Barrios, Los: 14 litros a las 19:00

Benalup-Casas Viejas: 16 litros a las 18:00

Benaocaz: 26 litros a las 18:00 y 10 a las 19:00

Bornos: 5 litros a las 18:00

Bosque, El: 29 litros a las 18:00

Cádiz: 19 litros a las 17:00

Castellar de la Frontera: 20 litros a las 19:00

Chiclana de la Frontera: 7 litros a las 17:00 y 11 a las 18:00

Chipiona: 6 litros a las 16:00

Conil de la Frontera: 6 litros a las 18:00

Espera: 1 litro a las 18:00

Gastor, El: 11 litros a las 19:00

Grazalema: 8 litros a las 18:00 y 15 a las 19:00

Jerez de la Frontera: 5 litros a las 17:00

Jimena de la Frontera: 25 litros a las 19:00

Línea de la Concepción, La: 7 litros a las 19:00 y 18 a las 20:00

Medina-Sidonia: 22 litros a las 18:00

Olvera: 11 litros a las 19:00

Paterna de Rivera: 36 litros a las 18:00

Prado del Rey: 17 litros a las 18:00

Puerto de Santa María, El: 13 litros a las 17:00

Puerto Real: 22 litros a las 17:00

Puerto Serrano: 0.8 litros a las 18:00

Rota: 7 litros a las 17:00

San Fernando: 13 litros a las 17:00

San José del Valle: 29 litros a las 18:00

Sanlúcar de Barrameda: 4 litros a las 17:00

San Roque: 7 litros a las 19:00 y 18 a las 20:00

Setenil de las Bodegas: 17 litros a las 19:00

Tarifa: 10 litros a las 19:00 y 6 a las 20:00

Torre Alháquime: 8 litros a las 19:00

Trebujena: 10 litros a las 17:00

Ubrique: 14 litros a las 18:00 y 10 a las 19:00

Vejer de la Frontera: 19 litros a las 18:00

Villaluenga del Rosario: 16 litros a las 18:00 y 23 a las 19:00

Villamartín: 1 litro a las 18:00

Zahara: 6 litros a las 18:00 y 14 a las 19:00

Tal como se puede comprobar, los modelos meteorológicos de Aemet avanzan que lloverá en prácticamente todas las localidades gaditanas y que la tormenta se concentrará en un horario muy concreto, en torno a las 18:00 y las 19:00 horas. Los municipios más próximos a la costa atlántica (Bahía de Cádiz y Costa Noroeste) verán llover desde las 17:00 y en el Campo de Gibraltar se retrasarán las precipitaciones hasta las 20:00 horas. También se infiere que la Sierra de Cádiz será la comarca en la que más agua caiga, con algunos de los acumulados más elevados del día.

Aviso amarillo por viento en Cádiz

A pesar del cambio previsto para el miércoles, con la llegada de una borrasca que acercará a Cádiz un frente de lluvias, Aemet tiene previsto activar el aviso amarillo por viento en toda la provincia menos en el Campo de Gibraltar. El riesgo vendrá de la mano de rachas de viento de componente sur que podrían alcanzar los 70 kilómetros/hora tanto en la Bahía de Cádiz, parte de la campiña y la Janda y la Sierra. El aviso se mantendrá entre las 12:00 y las 22:00 horas del miércoles 5 de noviembre, sin que por el momento haya prevista ningún nuevo aviso para el jueves 6.

¿Cuándo llegará el frío a Cádiz?

La ansiada bajada de temperaturas en Cádiz parece que al menos por el momento se va a quedar en el espejismo de la caída de los termómetros del lunes. Tal como avanzaba tiempo.com, aunque la madrugada del lunes al martes también ha seguido siendo frío ya este 4 de noviembre se empieza a notar una recuperación de los valores térmicos, especialmente por el oeste de la Península.

En la misma línea se manifiesta Aemet, aunque avanza un nuevo cambio para el jueves 6 de noviembre, día en que podrían volver a bajar los termómetros hasta registros más normales a las época del año en la que estamos, situación que se mantendrá al menos hasta el domingo. El domingo espera incluso heladas generalizadas en el interior del norte peninsular.