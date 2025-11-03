Aemet avisa de nuevas lluvias en Cádiz por una borrasca atlántica: estas son las previsiones de precipitaciones acumuladas en cada municipio

El tiempo en Cádiz está a las puertas de que se produzca un cambio en pocos días. Las previsiones meteorológicas avanzan la llegada el miércoles de un frente asociado a una borrasca atlántica que podría terminar dejando lluvias en todo el Golfo de Cádiz y en Andalucía en general. "La situación de lluvias más abundantes por la zona de Cádiz que marcan los modelos se daría el miércoles 5 de noviembre. No va a ser una borrasca como la del miércoles 29 de octubre, que impacte de lleno, sino una banda de lluvias asociadas a un río atmosférico que sí puede dejar lluvias intensas aunque no de características similares", analiza para Diario de Cádiz José Miguel Viñas, meteorólogo de tiempo.com.

Tanto los modelos la Agencia Estatal de Meteorología como de otros servicios como Meteored y eltiempo.es muestran ya en sus mapas de evolución semanales la mayor inestabilidad que se prevé para este día 5 de noviembre. Aemet en concreto recoge una probabilidad de precipitación superior al 85% desde las 12:00 horas de esta jornada mientras que tiempo.com y eltiempo.com se aventuran ya incluso a dar una cifra de precipitación acumulada.

La inestabilidad se mantendría durante las primeras horas del día siguiente, jueves 6, siendo este intervalo de horas con mucha probabilidad la única ocasión en la que se verá la lluvia en la provincia en esta primera semana de noviembre.

Lunes y martes frío en Cádiz

Esta semana también destacará la bajada de temperaturas con las que ha comenzado el lunes. Desde tiempo.com se avanzaba que "la madrugada del domingo al lunes será especialmente fría en amplias zonas de la vertiente atlántica, desde Huelva hasta los Pirineos, pasando por el centro peninsular. Las anomalías térmicas negativas podrían superar los 6 o 7 ºC, dejando valores bajos al amanecer".

La madrugada del lunes al martes seguirá siendo fría, aunque las temperaturas comenzarán a subir ligeramente por el oeste peninsular. Este repunte será el preludio de un nuevo cambio de tiempo, con la llegada de lluvias a partir del miércoles.

Lluvia prevista en Cádiz por municipios este miércoles

Aunque Aemet aún no especifica, algunos servicios meteorológicos ya avanzan cuánta será la cantidad de lluvia que podría registrarse este miércoles 5 de noviembre en cada municipio de la provincia. Según eltiempo.es, web que dirige José Antonio Maldonado y en la que colabora Mario Picazo, la previsión apunta a los siguientes acumulados: