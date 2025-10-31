Previsión de lluvias en Cádiz: los pronósticos del tiempo avanzan el próximo episodio de precipitaciones

La provincia de Cádiz encara el que suele ser uno de los tres meses más lluviosos del año, noviembre, dejando atrás un mes de octubre que, aunque tradicionalmente también suele deparar precipitaciones, ha terminado resultando más seco de lo normal. La alerta amarilla con la que la Agencia Estatal de Meteorología dibujó el territorio gaditano el pasado miércoles 29 de octubre en el mapa apenas se tradujo en agua, salvo en la zona de la Costa Noroeste, con Sanlúcar y Rota como principales localidades afectadas por las incidencias.

Respecto al tiempo previsto en Cádiz para la primera semana de noviembre, un día 1 sábado sin grandes problemas en lo que al tiempo se refiere (algo más nublado de lo normal) y un domingo 2 que según los pronósticos de Aemet podría alguna que otra lluvia en la provincia, al menos durante la primera mitad de la jornada.

Los modelos meteorológicos de tiempo.com, explicados por José Miguel Viñas, avanzan que a partir del lunes 3 seguirán circulando borrascas por el Atlático aunque no será un tren de borrascas que vaya a incidir con especial fuerza en el Golfo de Cádiz o Andalucía en general. "Son borrascas que van a circular a cierta distancia de la Península y que van a enviar distintos frentes, pero ninguna de ellas va a impactar en principio de lleno en la Península", aclara Viñas.

Algunos de los frentes que envíen esas borrascas sí podrían llegar a dejar lluvias por el sur, aunque sobretodo se concentrarán en el noroeste peninsular. "La situación de lluvias más abundantes por la zona de Cádiz que marcan los modelos se daría el miércoles de la próxima semana (5 de noviembre). No va a ser una borrasca como la del miércoles 29 de octubre, que impacte de lleno, sino una banda de lluvias asociadas a un río atmosférico que sí puede dejar lluvias intensas aunque no de características similares", analiza el profesional de tiempo.com.

Por lo tanto, concluye, "sí que va a haber lluvias intermitentes que sobre todo van a afectar al noroeste peninsular, que es donde van a incidir más los frentes que vayan lanzando esas borrascas".

¿Cuándo llegará el frío a Cádiz?

Señala Viñas que el otro aspecto climático destacado para la primer semana de noviembre en Cádiz va a ser la suavidad térmica. "De momento no entran masas de aire frío polar, seguimos con aire subtropical y con esta situación se va a continuar, con una temperatura claramente por encima de los valores normales de la primera semana de noviembre".